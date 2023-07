Locali inagibili e guardia medica trasferita: «Basta ritardi e silenzi, che inizino i lavori» 

Più di 350 firme raccolte in due giorni per chiedere il recupero dell’edificio di via Santa Maria Chiara e la riapertura della sede della guardia medica di Pirri, chiusa lo scorso settembre e trasferita temporaneamente in via Romagna. Quel temporaneamente, è il timore dei cittadini e dei consiglieri della maggioranza della Municipalità che hanno avviato la petizione per chiedere di riattivare il servizio nel territorio di Pirri, non ha per ora tempi certi. L’edificio è di proprietà della Asl.

«La cittadinanza», spiegano i consiglieri di centrosinistra, presenti ieri all’esterno del mercato di Is Bingias per la raccolta firme, «sente proprio il tema del diritto alla salute e non vuole più sentirsi trascurata. Come Municipalità non abbiamo mai ottenuto risposte adeguate: da qui la volontà di scendere in piazza e confrontarci con la cittadinanza chiedendo di sostenerci firmando la nostra petizione. I cittadini hanno mostrato interesse e esposto le loro perplessità». L’obiettivo è coinvolgere il maggior numero di persone «per ottenere risposte che aspettiamo da tempo». Venerdì, dalle 18, nuova raccolta firme al parco della Vetreria e sabato mattina al mercato di Is Bingias.

«Su un tema così importante era imprescindibile il coinvolgimento della popolazione pirrese che ha risposto in maniera straordinaria», sottolinea la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca. «Questi due giorni ci hanno resi ancora più consapevoli dello stato di emergenza in cui versa la sanità sarda e cagliaritana, ancor di più nelle forme decentrate. La protesta continua per il riconoscimento del diritto fondamentale alla salute». (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA