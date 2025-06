Locali commerciali senza acquirenti 

Luci e ombre nel commercio cittadino. Se da una parte si è registra il tutto esaurito nei B&B e nei locali nei mesi estivi, dall'altra si continua a fare la conta delle attività chiuse e delle serrande abbassate ormai da tempo. Locali a uso commerciale in vendita o in affitto che non trovano acquirenti sebbene il prezzo di mercato degli stessi sia crollato di un buon 45 per centro: negli ultimi dieci anni si è passati da circa 2000 euro a metro quadro a poco più di 1200. Lo stesso vale per il prezzo degli affitti e non fa differenza se si trovino in centro o in periferia.

La situazione

«Nonostante l'abbassamento dei prezzi - spiega l’agente immobiliare Silvia Cabbizzosu - la compravendita di questo specifico settore è sostanzialmente bloccata. Le cause sono molteplici, prime fra tutte la crisi economica e gli oneri finanziari legati alla gestione di un'attività commerciale». Secondo Giuseppe Pilloni, presidente del Consorzio Iglesias Città Regia, la motivazione è legata anche a una scarsa visione d'insieme che comprenda tutti i vari aspetti non solo del commercio in sé, ma anche dello stesso futuro della città. «Apprezziamo l'impegno dell'amministrazione per far diventare Iglesias una ambita meta turistica e, allo stesso tempo, riconosciamo gli importanti obiettivi raggiunti in questo campo. Però, come associazione che opera anch'essa per il bene comune, auspichiamo che vengano prese nella giusta considerazione anche le istanze e problematiche riguardanti le attività non strettamente collegate al flusso turistico estivo che, da solo, non è sufficiente a garantire la sopravvivenza dell'intero tessuto commerciale». In alcune storiche strade commerciali come via Roma, via Cattaneo e via Valverde ci sono decine di saracinesche abbassate. Oramai le nuove attività puntano sul centro cittadino per la presenza dei turisti. «Negli ultimi due anni – dice l’assessore Daniele Regionali – abbiamo registrato l'apertura di sessanta nuove attività che rientrano nel campo della ristorazione e della ricettività. Questo significa che le scelte dell'amministrazione legate alla promozione turistica hanno portato i loro frutti».

Attività chiuse

Negli ultimi due anni hanno chiuso dodici attività di diverso settore segno che il resto del commercio cittadino si trova in una situazione difficile. «Conosciamo i problemi riguardanti questo settore e l’amministrazione sta studiando degli interventi per agevolare tutte le altre attività>. Un bilancio, quindi, in chiaroscuro che non può escludere la realtà economica più importante del centro cittadino: il mercato civico. «All'interno - racconta Pietro Fenu presidente del consorzio degli operatori - ci sono decine di box vuoti. L'assegnazione dei locali è di competenza comunale: l'ultimo bando di concorso è stato fatto nel 2015, dieci anni fa».

