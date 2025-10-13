Locale polifunzionale nel novenario 

A Busachi si fa sempre più vicina la realizzazione del locale polifunzionale all’interno del novenario campestre di Santa Susanna, a pochi chilometri dal paese. Un sogno caldeggiato ormai da tempo dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Orrù e che adesso sembra volgere verso un lieto fine.
Entro l’anno i lavori per l’importante struttura a servizio della comunità dovrebbero infatti essere appaltati. Ad inizio di questo mese la Giunta comunale ha licenziato il progetto esecutivo, per una spesa di 380mila euro stanziati dall’avanzo di bilancio, per la realizzazione del primo lotto di lavori nel villaggio campestre molto caro ai busachesi.
Il nuovo locale nasce per essere a servizio di associazioni, comitati, novenanti ma anche di tutti gli escursionisti che vorrannmo ammirare le bellezze del territorio. Nei mesi scorsi, per procedere all’intervento, il Consiglio comunale aveva approvato una variante al Piano urbanistico comunale nella località Santa Susanna. ( a. o. )
