Locale inagibile, niente microchip ai cani 

Il personale è cordiale: «Purtroppo il locale per la microchippatura non è agibile. Non sappiamo quando sarà nuovamente a disposizione per poter svolgere la normale attività». La spiegazione spiazza chi raggiunge gli uffici dell’anagrafe canina della Asl, in via Nebida. Una situazione, si scopre, che va avanti da almeno un mese. E all’orizzonte per ora non ci sarebbero tempi certi: «Quando riprenderemo il servizio? Noi non sappiamo niente». Pochi giorni, qualche settimana, mesi? Per ora nessuno si sbilancia sulla riapertura completa degli uffici. L’alternativa: «Rivolgersi ai privati», è la risposta, sempre cortese, da parte del personale dell’ufficio della Asl.

Le proteste

Per i proprietari di cuccioli da iscrivere all’anagrafe canina un disservizio non di poco conto. Le proteste stanno aumentando perché quello che sembrava potesse essere uno stop di poche settimane, in un periodo inoltre di chiusure per ferie, sta proseguendo. A tempo indeterminato. «Ho inviato una mail all’ufficio anagrafe il primo giorno di agosto per richiedere un appuntamento», racconta un dipendente statale ancora in attesa di poter effettuare la microchippatura di alcuni cuccioli. «Mi è stato risposto di riprovare dopo una decina di giorni, sperando in novità positive. Invece niente. Ho chiesto tempi certi, dovendo fare anche i pedigree entro il 5 settembre. Mi è stato ribadito che non avevano informazioni certe e di riprovare dopo altri dieci giorni. Ho riprovato il 22 agosto e la risposta è stata sempre la stessa: il servizio è ancora bloccato. Davvero assurdo che non si riesca a trovare un locale, una stanza, dove poter svolgere anche provvisoriamente la microchippatura».

La conferma

Anche ieri, con una verifica di persona negli uffici dell’anagrafe canina della Asl, dipartimento di Prevenzione, la situazione era invariata: servizio bloccato e nessuna certezza sulla riapertura. Il locale è inagibile e non ci sono alternative se non quella di «rivolgersi ai privati», a pagamento. Una situazione di incertezza denunciata da diversi proprietari di cuccioli, impossibilitati così a impiantare il piccolo dispositivo elettronico per poter identificare il proprio cane. E la microchippatura, gratuita, rientra tra le iniziative del Comune (del tutto estraneo sulla vicenda del locale inagibile della Asl) e dell’assessora competente, Luisa Giua Marassi, e della Garante per la tutela degli animali, Francesca Maria Cogoni: «In autunno partiremo con alcune giornate dedicate a questo importante servizio proseguendo con le iniziative a garantire il benessere degli animali», spiega la garante e avvocata.

