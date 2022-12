Locale chiuso dopo il pestaggio 

I poliziotti intanto vanno avanti con l’inchiesta. Alcuni dei responsabili del pestaggio sarebbero già stati identificati. Ma si vuole chiudere il cerchio per far scattare la denuncia per lesioni. La vittima dell’aggressione ha riportato per ora trenta giorni di cure ma è ancora seguito dai medici per le lesioni riportate. Il 48enne (assistito dall’avvocato Gino Emanuele Melis) finito al Santissima Trinità e sottoposto a intervento chirurgico ha ricostruito quanto successo agli agenti. Ha riferito di essere stato spintonato fuori dal locale senza alcun motivo, di essere stato sbattuto a terra, aggredito con calci e pugni da almeno 4 o 5 persone e abbandonato al buio. Una persona ha poi chiamato il 118 e il 113. Il ferito è stato così accompagnato in ospedale con lesioni in tutto il corpo e fratture. Pochi giorni dopo è stato sottoposto a intervento chirurgico al setto nasale. I poliziotti hanno raccolto delle testimonianze e stanno verificando le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Per ora le indagini svolte dagli agenti del commissariato di Quartu avrebbero accertato, come riportato anche nel provvedimento a firma del questore Paolo Rossi, un coinvolgimento del personale della Marinella nel grave episodio. Non solo: «Il decreto tiene conto anche di precedenti irregolarità riscontrate sempre nello stesso locale», spiegano dagli uffici della questura. Al centro degli accertamenti anche un altro fatto avvenuto nella zona la scorsa estate. Da qui la decisione di imporre la chiusura per venti giorni.

Il pestaggio avvenuto lo scorso 4 dicembre, con un 48enne massacrato di calci e pugni nel lungomare Poetto, ha una prima conseguenza: mentre proseguono le indagini per risalire con precisione al gruppo di aggressori, il questore ha disposto la chiusura per venti giorni del locale La Marinella (è ancora aperta la parte riservata alla tabaccheria). Il decreto è stato notificato dagli agenti della Polizia Amministrativa: secondo le accuse, emerse dalle indagini del commissariato di Quartu, alla violenta aggressione avrebbe partecipato anche del personale del bar-pizzeria. «Abbiamo già presentato ricorso contro questo provvedimento», ribatte Mohamed Serour, il titolare. «L’episodio è avvenuto all’esterno. Noi abbiamo solo accompagnato fuori un cliente che non poteva più stare all’interno. Non sappiamo cosa sia accaduto».

Il pestaggio avvenuto lo scorso 4 dicembre, con un 48enne massacrato di calci e pugni nel lungomare Poetto, ha una prima conseguenza: mentre proseguono le indagini per risalire con precisione al gruppo di aggressori, il questore ha disposto la chiusura per venti giorni del locale La Marinella (è ancora aperta la parte riservata alla tabaccheria). Il decreto è stato notificato dagli agenti della Polizia Amministrativa: secondo le accuse, emerse dalle indagini del commissariato di Quartu, alla violenta aggressione avrebbe partecipato anche del personale del bar-pizzeria. «Abbiamo già presentato ricorso contro questo provvedimento», ribatte Mohamed Serour, il titolare. «L’episodio è avvenuto all’esterno. Noi abbiamo solo accompagnato fuori un cliente che non poteva più stare all’interno. Non sappiamo cosa sia accaduto».

Il provvedimento

Per ora le indagini svolte dagli agenti del commissariato di Quartu avrebbero accertato, come riportato anche nel provvedimento a firma del questore Paolo Rossi, un coinvolgimento del personale della Marinella nel grave episodio. Non solo: «Il decreto tiene conto anche di precedenti irregolarità riscontrate sempre nello stesso locale», spiegano dagli uffici della questura. Al centro degli accertamenti anche un altro fatto avvenuto nella zona la scorsa estate. Da qui la decisione di imporre la chiusura per venti giorni.

Il racconto

I poliziotti intanto vanno avanti con l’inchiesta. Alcuni dei responsabili del pestaggio sarebbero già stati identificati. Ma si vuole chiudere il cerchio per far scattare la denuncia per lesioni. La vittima dell’aggressione ha riportato per ora trenta giorni di cure ma è ancora seguito dai medici per le lesioni riportate. Il 48enne (assistito dall’avvocato Gino Emanuele Melis) finito al Santissima Trinità e sottoposto a intervento chirurgico ha ricostruito quanto successo agli agenti. Ha riferito di essere stato spintonato fuori dal locale senza alcun motivo, di essere stato sbattuto a terra, aggredito con calci e pugni da almeno 4 o 5 persone e abbandonato al buio. Una persona ha poi chiamato il 118 e il 113. Il ferito è stato così accompagnato in ospedale con lesioni in tutto il corpo e fratture. Pochi giorni dopo è stato sottoposto a intervento chirurgico al setto nasale. I poliziotti hanno raccolto delle testimonianze e stanno verificando le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

La replica

«Abbiamo collaborato con la Polizia», spiega il titolare della Marinella. «Ma non sappiamo cosa si accaduto fuori dal locale. Perché l’aggressione non è avvenuta dentro. Il mio personale ha solo accompagnato fuori un cliente che non stava avendo dei comportamenti appropriati». Il provvedimento di chiusura, in questo periodo di feste, è molto pesante: «Ma contiamo di far valere le nostre ragioni nel ricorso già presentato. Abbiamo anche chiamato noi la Polizia. Siamo davvero stupiti di questo decreto adottato dalla questura. Per fortuna ci sono altri organismi che possono valutare la nostra correttezza in questa vicenda», conclude Serour.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata