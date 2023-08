«L’Oca mi ha dato la carica» 

«Con la famiglia di Carlo Sanna siamo amici di vecchia data. Pozzomaggiore e Sindia sono vicini, l'accoppiata era quella giusta». Costantino Calaresu ha seguito il Palio da Pozzomaggiore, con gli amici. Il suo Zio Frac ha sorpreso tutti conquistando scosso una vittoria che la Contrada dell'Oca aspettava da dieci anni. «È una grande soddisfazione anche se ha vinto scosso, ma pure Carlo Sanna meritava il successo, è un bravo fantino e un ragazzo educato. Non ci speravamo, eravamo dietro, ma il Palio può riservare sorprese sino all'ultimo e così è stato. Vincere una volta può essere fortuna, due no».

Fuoriclasse

Zio Frac ha vinto nel luglio 2022 per il Drago con Giovanni “Tittia” Atzeni. Invece nel Palio del luglio di quest'anno è stato montato da Giuseppe “Gingillo” Zedde per la Torre ed è arrivato secondo alle spalle di Atzeni che con Violenta da Clodia ha fatto gioire la Selva. «E terzo è arrivato l'altro mio cavallo – ricorda Calaresu – Viso d'Angelo che era montato proprio da Carlo Sanna». Pozzomaggiore è terra di Ardia, cavalli e campioni (basti ricordare i carabinieri Salvatore e Antonio Oppes medagliati ai giochi Olimpici insieme ai D'Inzeo) figurarsi poi se si sanno incrociare bene le linee da corsa: l'anglo-arabo Zio Frac è figlio di Frac di Montalbo e Fabiana Baia e ha come nonni Vidoc III e Sonniende. «Quando era ancora con me ha vinto due gare a Chilivani, una era l'Internazionale, poi l'ho dato per il palio di Siena. È un cavallo che ha cuore e grande intelligenza. La sorellina Esterina ha già vinto 4 gare sarde su cinque», aggiunge l'allevatore pozzomaggiorese.

Il bis del Brigante

Bis per Zio Frac e bis anche per Carlo Sanna da Sindia che aveva vinto il Palio di Siena del 16 agosto 2017 su Porto Alabe per la Contrada dell’Onda. La caduta gli è costata il ricovero in ospedale per una frattura a una caviglia. Niente di preoccupante. Ai media locali ha dichiarato «Ci tenevo tanto a montare Zio Frac e la Contrada dell'Oca mi ha dato la carica giusta, spero di avere l'opportunità di arrivare al bandierino e quindi vincere ancora su un cavallo dell'Oca».

Al trentaquattrenne fantino di Sindia ha tributato il legittimo onore il capitano dell’Oca Stefano Bernardini: «Ci dispiace, per me è come se avesse vinto lui. Se l’è meritato, è stato molto sereno fra i canapi ed è partito bene».

Non tutti sanno che un mese fa Carlo Sanna ha corso un palio nell'Isola: in sella a Zenia Zoe ha dominato la Sesta edizione del Palio del Barigadu per i padroni di casa di Samugheo. Anche questo può essere visto come un segno del destino.

La salute dei cavalli

La gara ha proposto diverse cadute, ma fortuite. Del resto se diversi anni fa si è deciso di utilizzare per il Palio di Siena solo i mezzosangue (di qui il monopolio o quasi degli anglo-arabi sardi) è proprio perché sono meno rapidi dei purosangue e più idonei ad affrontare le curve dell'anello di Piazza del Campo. Per due cavalli è stato necessario il ricovero in clinica veterinaria, ma sono perfettamente riusciti gli interventi di riduzione delle fratture su Abbasantesa (il cavallo della Giraffa) e Antine Day (il cavallo dell’Istrice).

