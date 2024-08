L’Oc Barisardo si rifnorza con tre nuovi acquisti 

Ultimi colpi di mercato nei campionati dilettanti. In Eccellenza l’OC Barisardo continua a rinforzarsi. La società ogliastrina, che domani inizierà la preparazione atletica, ha ingaggiato l’esterno d’attacco brasiliano Igor Marcon, classe 1996, la scorsa stagione alla Vastese, nell’Eccellenza abruzzese, dopo tre campionati in Grecia, l’attaccante Karim Abdoul Bara (1997) del Burkina Faso, e Stefano Murgia (2006), ex Monastir e Vecchio Borgo Sant’Elia.

Numerose le richieste per l’attaccante Mauro Ragatzu, tra cui quella del Sant’Elena. Potrebbe quindi esserci un clamoroso ritorno. Luca Caboni, ex Monastir e Sant’Elena, potrebbe invece giocare fuori Sardegna. Primo rinforzo per il Castiadas targato Guido Fenza: il vice presidente Matteo Frau annuncia la chiusura della trattativa col centrocampista Nicola Vacca: per il giocatore di Burcei è un ritorno, aveva indossato la maglia biancoverde in Eccellenza prima di giocare col Muravera allenato da Lulù Oliveira, con Burcei, Osini e San Vito (vittoria del campionato di Seconda categoria). Il vice allenatore di Fenza è Enrico Cotza, che guiderà anche la Juniores.

Il Luogosanto si rinforza con il centrocampista senegalese Abdou Niang (2001), nella scorsa stagione da metà anno al Sant’Elena. Il calciatore è cresciuto nelle giovanili del Torino, diventando cinque anni fa Campione d’Italia Berretti. Poi le esperienze con Vigasio, San Marco Avenza, Atletico Racale e Leonfortese. Il tecnico Gianluca Lecca, ex giovanili del Cagliari, Andromeda e Atletico Cagliari, allenerà nelle giovanili della Cooperband.

