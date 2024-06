Lobina: «Mi aspettavo di meglio» 

«Sì, mi aspettavo di meglio», confessa Aldo Lobina. Al consigliere d’opposizione hanno dato il voto soltanto otto elettori su 100: «Evidentemente – filosofeggia Lobina, 69 anni, medico in pensione – questo paese derelitto ha scelto di continuare a farsi amministrare da quello che, piaccia o non piaccia, è un assetto di potere radicato e difficile da smontare».

Le forze in campo, del resto, erano impari: «Non potevo certo pensare di vincere contro sei liste con una che contava appena 16 candidati, molti dei quali nemmeno sinnaesi di nascita. Certo, molti sono eccellenze: una ragazza che ha vissuto per 18 anni nel Regno Unito dove ha lavorato per l’apparato statale. Un consulente che dà del tu a Romano Prodi. Eppure». Eppure non è bastato.

Si aspettava, con la sua esperienza, una vittoria tanto schiacciante da parte del campo largo? «Mah, non posso dire davvero di esserne sorpreso. Ne ho viste di tutti i colori, ci sta anche questa».

Lobina almeno, così come l’altra candidata a sindaca sconfitta, Aurora Cappai, ha la certezza di un seggio in Consiglio. Però, mentre lei potrà contare su altri cinque consiglieri (tre per la lista “Uniti per Sinnai”, due per Forza Italia), lui sarà solo. Un ruolo, quello di chi fa squadra a sé, che gli si addice: così, per quasi tutta la scorsa consiliatura, dopo la sua rapida e burrascosa fuoriuscita dalla maggioranza, ha combattuto contro la maggioranza di larghe intese che ha sorretto la Giunta di Tarcisio Anedda. Continuerà ora che a indossare la fascia tricolore sarà Barbara Pusceddu: «Mi farò sentire», promette.

I dossier sono quelli su cui ha lavorato in quest’ultimo scorcio di legislatura. «Aspetto ancora risposte chiare sui rimboschimenti fatti dall’amministrazione comunale di Sinnai con i fondi del Pnrr. Si è speso oltre un milione di euro. E per cosa? Invito tutti a fare una scampagnata da Bucca Arrubia a Cirronis Bellavista e a S’Arruinedda. Mi raccomando: a Cirronis andate a piedi perché nonostante l’ingente spesa per il ripristino del sedime stradale la strada risulta impraticabile, senza un fuoristrada. La ditta incaricata del rimboschimento si è occupata anche dei lavori stradali, oltre a mettere a dimora essenze arboree provenienti da vivai della Penisola: è tutto secco, morto, c’è solo sterco di bovino, segno di pascolo abusivo, e reliquati della macchia mediterranea sradicata per far posto a un rimboschimento inutile». La nuova consiliatura, per Lobina, è già cominciata. (m. n.)

