«L’obiettivo? Il grande tennis» 

Il Comune di Iglesias guarda al futuro del tennis e del padel, annunciando di potenziare le strutture sportive e portare in città competizioni di livello sempre più alto. Sono i temi emersi dall'incontro a porte chiuse al quale hanno partecipato i rappresentanti del Comune e i vertici regionali della Federazione italiana del tennis e padel. L’occasione dell’incontro è stata data dalle presenza della Coppa Davis in esposizione al Centro direzionale. All'incontro erano presenti, assieme alla Giunta, Giampaolo Murru, presidente del circolo Exsò Bar e consigliere della Fitp, Stefano Mameli, consigliere Fitp per il padel, Franco Bellini, presidente del Comitato Regionale Fitp, Antonello Montalto, presidente onorario della Fitp, e Gabriele Montalto, tecnico fiduciario del Padel e Pickleball.

Il sindaco Mauro Usai ha annunciato un investimento di 200 mila euro per l'ammodernamento dei due campi da tennis del polo sportivo Ceramica. «Con l'ultimo bando che è uscito, visto che avevamo già una progettazione esecutiva, possiamo finalmente orientare queste risorse verso un intervento più funzionale. - ha spiegato - L'obiettivo è creare strutture adeguate ad accogliere anche gli agonisti e, in prospettiva, ospitare campionati e tornei di livello regionale e nazionale».

La Federazione ha ribadito la disponibilità a portare manifestazioni importanti nei circoli dotati delle strutture necessarie. «Iglesias è un esempio virtuoso. Se un circolo è in grado di avere quello che serve, noi siamo in grado anche di portare dei tornei da 140 mila euro», è stato spiegato dal presidente Bellini. In questo quadro si inserisce anche la scelta di Iglesias per il Trophy tour della coppa Davis. La Federazione ha spiegato che l'iniziativa, arrivata al terzo anno, «prevede ogni anno la visita della coppa Davis in quattro circoli italiani ritenuti particolarmente meritevoli, definiti circoli virtuosi». Tra questi, quest'anno, c’è l’Exsò Padel.

Durante l'incontro è stato ricordato anche il progetto rivolto ai più giovani, con attività nelle scuole e l'obiettivo di avvicinare bambini e ragazzi al tennis e al padel. «Aver avuto l’onore di ospitare la coppa Davis a Iglesias – spiega l’assessore allo Sport Vito Spiga - è stata anche la grande occasione per incontrare il vertice regionale della Fitp e lavorare per rendere Iglesias protagonista del Tennis regionale». (ma. l.)

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