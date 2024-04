L’obiettivo fissato a Bruxelles: un parco immobiliare a zero emissioni entro il 2050 

La direttiva europea case green, che rientra nel pacchetto di riforme Fit for 55 – il cosiddetto Green Deal per contrastare il cambiamento climatico – mira a ridurre progressivamente le emissioni di CO2 del parco immobiliare europeo e raggiungere l’obiettivo della totale decarbonizzazione entro il 2050 attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio europeo e il miglioramento dell’efficienza energetica.

Tutti i nuovi edifici pubblici, residenziali e non residenziali, dovranno essere a emissioni zero a partire dal 1° gennaio 2028. Per i privati la dead line è il 1° gennaio 2030. Addio alle caldaie a gas entro il 2040 e dal 2025 spariranno tutti gli incentivi per i sistemi di riscaldamento a combustibili fossili.

Sono i punti chiave della direttiva case green, approvata dall’Ecofin nei giorni scorsi, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea e in vigore entro maggio. Gli Stati membri avranno due anni per recepire le disposizioni e integrarle nella loro legislazione nazionale. In questo lasso di tempo, dovranno elaborare e comunicare un piano nazionale di ristrutturazione, ovvero una tabella di marcia per indicare la via che intendono seguire per centrare gli obiettivi.

In tema di ristrutturazioni, almeno il 16% - rispetto al 2020 – degli edifici pubblici con le peggiori prestazioni andrà ristrutturato entro il 2030 e il 26% entro il 2033. Per le case si applicherà un obiettivo di riduzione del consumo energetico del 16% dal 2030 e del 20-22% entro il 2035. Una promozione che richiede interventi come cappotto termico, sostituzione degli infissi, nuove caldaie a condensazione, pannelli solari.

L’obiettivo finale è avere un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050.

L'obbligo di installare i pannelli solari riguarderà i nuovi edifici pubblici e sarà progressivo, dal 2026 al 2030. Dovranno inoltre essere attuate strategie, politiche e misure nazionali per dotare di impianti solari gli edifici residenziali. Ancora, i Paesi avranno tempo fino al 2040 per archiviare definitivamente le caldaie a combustibili fossili, mentre dal 2025 saranno aboliti tutti i sussidi per le caldaie autonome a combustibili fossili. Previsti anche incentivi per incoraggiare il passaggio a sistemi di riscaldamento e raffreddamento alimentati da energie rinnovabili.

I governi potranno esentare gli edifici storici e agricoli, le chiese e i luoghi di culto, gli immobili a uso militare e quelli utilizzati solo temporaneamente come le case vacanza, se occupate per meno di 4 mesi all’anno. Prevista anche la possibilità di esentare l’edilizia sociale pubblica, qualora i lavori di riqualificazione facciano aumentare gli affitti in modo sproporzionato rispetto al risparmio conseguibile nelle bollette energetiche.

Bruxelles stima che entro il 2030 saranno necessari 275 miliardi di euro di investimenti annui perla svolta energetica del parco immobiliare, ovvero 152 miliardi di euro di investimenti all'anno in più rispetto alle risorse attuali. Non sono previsti finanziamenti dedicati, ma i Paesi potranno attingere ai fondi Ue per sostenere la svolta: tra questi, il Fondo sociale per il clima, il Recovery fund e i Fondi di sviluppo regionale.

