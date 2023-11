L’obiettivo Ferrari:  2ª tra i Costruttori 

Dopo il Messico, con la Ferrari illusa dalla pole ma scontenta in gara, arriva il Gp del Brasile. Il terzo weekend di gara consecutivo per il mondiale di formula 1 che, archiviato da un bel po’ il discorso sul titolo piloti, propone una meno avvincente corsa al secondo posto costruttori. Con la Red Bull padrona assoluta, le Rosse che hanno mancato l'occasione in Messico di portarsi avanti con i punti adesso provano a inseguire le Mercedes, comunque avanti 22 lunghezze in classifica (371 e 349 punti).

Un obiettivo non così semplice da raggiungere, e lo ammette lo stesso Team Principal di Maranello, Frederic Vasseur. «Abbiamo comunque portato a casa due podi e siamo stati la squadra che ha raccolto il miglior bottino di punti tra quelle che lottano per il secondo posto», dice Vasseur, «anche se i valori sono molto ravvicinati e appare chiaro come colmare il distacco che ci separa dalla seconda posizione sia sempre molto difficile. Ciò che di sicuro siamo pronti a garantire anche in Brasile è il massimo impegno da parte di tutti noi».

Due versioni diverse

Certo è che la gara a Città del Messico ha messo di nuovo di fronte la Ferrari al gap tra qualifica e gp. «Le due gare più recenti, a Austin e Città del Messico, ci hanno visto brillare in qualifica, con due pole position consecutive di Charles e la prima fila tutta Ferrari di domenica scorsa, mentre in gara ci siamo dimostrati ancora vulnerabili agli attacchi dei nostri rivali», ammette il team principal. E a Interlagos ci sarà un'altra Sprint e mettere sul piatto ulteriori punti buoni per la classifica.

