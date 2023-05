«L’obiettivo è vincerle tutte» 

Un mix di gioia e amarezza. La vittoria sul Cosenza e il ritorno tra i titolari, ma anche la piccola delusione per la vittoria del Parma sul Venezia e l’obbligo di dover giocare anche il turno preliminare dei play-off il 28 maggio a Cagliari. Marko Rog si butta tutto alle spalle, guarda avanti e pensa al futuro avversario con la mente rivolta a un solo obiettivo. Ironia della sorte, dall’altra parte ci saranno proprio i veneti che appena un anno fa, il 22 maggio 2022, hanno condannato i rossoblù alla Serie B: «Ci aspetta una squadra che conosciamo bene, ma il nostro obiettivo ormai è chiaro», spiega molto determinato, «bisogna vincerle tutte, senza tanti giri di parole. Certo, siamo un po’ dispiaciuti per dover giocare anche il preliminare, però siamo tranquilli perché sappiamo di aver fatto il nostro dovere fin qui. Abbiamo vinto e adesso abbiamo la mentalità giusta per affrontare qualunque avversario».

Rubapalloni

Non ha dubbi il centrocampista, in campo per quasi tutta la partita (74’ giocati), protagonista di una buona prestazione durante la quale ha messo sul piatto una delle sue specialità: strappare agli avversari palloni preziosi. Per lui era importante soprattutto mettere minuti in più nelle gambe dopo un ritorno in campo a intermittenza, tra i ripetuti fastidi muscolari e la squalifica di tre partite fa. Aveva mostrato le sue grandi qualità appena rientrato dopo lo stiramento al polpaccio nell’ultima gara giocata per più di un tempo: quella contro la Ternana in casa, quando purtroppo un nuovo cartellino giallo lo aveva costretto ancora una volta allo stop. Di sicuro Rog adesso si sente pronto per affrontare l’ultimo grande “tour de force” di questa Serie B e Ranieri, buttandolo nella mischia contro un avversario che in teoria non destava particolari preoccupazioni, gli ha fatto capire che conterà tantissimo su di lui: «Abbiamo preparato molto bene la partita. Il Cosenza ci ha messo un po’ in difficoltà in alcuni casi, sapevamo che non perdeva in casa da diverse giornate, ma abbiamo avuto molte più occasioni di loro. Io comunque sono sempre a disposizione, è il mister che deve decidere, sono pronto per giocare 5 minuti come un’intera partita a seconda di quello che lui ritiene essere giusto per il bene di tutti».

Un unico pensiero

Il mantra di Ranieri è diventato un imperativo per tutti, Rog lo ripete più volte: «In ogni gara ci chiede tantissima determinazione, ce l’ha inculcato per abituarci a quello che ora ci aspetta», prosegue già focalizzato sul match del 27 maggio alla Domus, «saranno tutte partite decisive, da dentro o fuori e da affrontare con la giusta mentalità. Non possiamo e non vogliamo sbagliare». Le quattro vittorie di fila parlano chiaro, il Cagliari è un gruppo unito che grazie alla guida del tecnico romano può fare grandi cose: «Siamo fiduciosi, abbiamo ottenuto quattro successi consecutivi. Parlano i fatti: siamo diventati più squadra, lo percepiamo e vogliamo vincere». Ora Rog è pronto a combattere di nuovo in prima linea per mantenere la promessa fatta un anno fa al pubblico rossoblù: «Resto qui per riportare il Cagliari in Serie A».