L’obiettivo è liberare spazio per i rinforzi 

La Coppa Italia, certo. Ma anche il via di un calciomercato invernale a cui il Cagliari non può partecipare da semplice osservatore. Si parte oggi e si andrà avanti fino al 31 gennaio, ultimo giorno utile per qualche ritocco e, magari, aggiustare quanto di sbagliato fatto in estate. In casa rossoblù il direttore sportivo Bonato dovrà puntare prima di tutto a sfoltire un organico dove qualcuno non fa parte del progetto e magari liberare spazio per qualche rinforzo. Piatti forti, però, non contorni. «Perché se verrà qualcuno, dovrà essere per aiutarci subito e non per stare in panchina e studiare il nostro modo di giocare», Claudio Ranieri dixit.

Alla finestra

Oggi la Coppa Italia, sabato il Lecce. Il Cagliari pensa prima di tutto al campo, ma si guarda intorno. «Siamo pronti a percepire e valutare delle soluzioni che possano far crescere questo gruppo», ha spiegato il ds Bonato poco prima della gara contro l'Empoli. Come a dire che la società rossoblù valuterà come e dove intervenire, naturalmente con un budget limitato, come ormai da qualche sessione a questa parte.

Priorità

Intanto le uscite. Capradossi proprio in questi giorni è tornato in gruppo, quasi un messaggio a eventuali acquirenti per dimostrare che gli infortuni che lo hanno tenuto fuori praticamente da inizio stagione sono alle spalle. Il Cagliari valuterà proposte di prestito per Desogus, anche lui tormentato da qualche problema fisico, mentre per Pereiro, che Ranieri non ha mai utilizzato in campionato, si spera ancora in qualche proposta per una (complicata) cessione a titolo definitivo, per chiudere una storia mai davvero nata. Uscite di giocatori fin qui mai visti o quasi. E poi possibili partenze per far spazio a eventuali rinforzi. In difesa, per esempio, Obert potrebbe fare le valigie e andare a giocare in prestito in Serie B, se venisse trovato, allo stesso tempo, un difensore d'esperienza da inserire in un reparto dove i due acquisti più importanti di quest'estate (Hatzidiakos e Wieteska) hanno al momento deluso. Niente scommesse, stavolta, si cercherebbe un elemento che già conosca la Serie A italiana e che possa dare concretezza e cattiveria a quella che, oggi, è la terza retroguardia più battuta del torneo. Nomi? Potrebbe tornare di moda l'argentino dell'Atalanta Palomino, già a un passo dal Cagliari in estate, mentre da Bologna si parla di un interessamento per il giocatore classe 1996 Bonifazi.

Dilemma Petagna

«Faremo di necessità virtù», aveva spiegato Ranieri davanti al problema di un attacco che per un mese perderà Luvumbo e che dovrà aspettare febbraio per ritrovare l'infortunato Shomurodov. Un problema per un reparto dove finora è stata fallimentare o quasi l'esperienza dell'acquisto estivo più importante, Petagna. Che dovrà convincere tecnico e dirigenza a puntare ancora su di lui, magari iniziando a segnare. Altrimenti non è escluso un possibile ritorno anticipato al Monza, ammesso e non concesso che si trovi un'alternativa sul mercato.

