L’obiettivo di Steve McCurry punta dritto su Carloforte 

Steve McCurry, fotografo superstar, autore del celeberrimo scatto alla ragazza afgana, è a Carloforte. In giro tra il Lungomare e i Baruffi, con al collo l’immancabile macchina fotografica, McCurry è stato avvistato ieri mattina in centro. Dietro il suo arrivo sull’isola di San Pietro ci sarebbe un progetto fotografico che interessa Carloforte e le sue bellezze. Di cosa si tratta? Top secret. L’isola, palcoscenico naturale ricco di tradizioni e scorci mozzafiato, potrebbe finire al centro di un progetto di uno dei più grandi fotografi mondiali. Impossibile conoscere i dettagli del progetto ma la presenza di McCurry a Carloforte dice che l’isola è riuscita ad attirare l’attenzione del maestro della fotografia. La sua presenza tra le vie di Carloforte non è passata inosservata. Il primo a darne notizia è stato il sindaco Stefano Rombi. «Si trova a Carloforte per un progetto che renderà omaggio alla bellezza umana e ambientale che ci circonda e della quale, qualche volta, non ci accorgiamo», ha scritto il primo cittadino in un post che ha subito fatto il pieno di like e condivisioni. «Per noi è un grande orgoglio avere un fotografo di questa importanza a Carloforte, il merito è della nostra isola: bellissima». E Steve MCCurry, 73 anni, statunitense, non se la lascia sfuggire.

