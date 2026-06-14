L’obiettivo dell’Uta è crescere ancora 

Uta . L’Uta archivia il suo secondo campionato in Promozione con un solido decimo posto e una salvezza con quattro giornate d’anticipo. Dopo un avvio complicato l’arrivo di mister Madau ha dato nuova linfa ai biancoverdi, protagonisti di un ottimo girone di ritorno chiuso con 27 punti, rendimento inferiore solo a quello delle prime cinque.

La dirigenza è già al lavoro per la stagione 2026-2027. Confermati Marco Carrus, Nicola Manca e Gabriele Orrù in difesa; Christian Sartorio, Daniele Bratzu, Nicola Mancini e Tommaso Piro a centrocampo; Federico Porru, Alessio Piras e il capitano Raffaele Picciau in attacco. Aggregati alla prima squadra anche i giovani dell’Under-21 Gabriele Suella, Fabiano Billai, Omar Pinna, Marco Mennella e Fabio Fenu.

Il presidente Marco Baroncelli traccia il bilancio: «Dopo cinque anni lo staff è cambiato e questo ha comportato difficoltà iniziali. La stagione era iniziata male e i risultati ci hanno convinto a intervenire. Con l’arrivo di mister Madau e mister Manca siamo riusciti a ricompattare il gruppo e a costruire un percorso che ci ha portato a un ottimo risultato». Sul futuro: «Vogliamo fare meglio del decimo posto ottenuto quest’anno. Abbiamo confermato mister Madau e il suo staff e stiamo costruendo la rosa. Alcuni ragazzi della Terza Categoria entreranno stabilmente in prima squadra. La valorizzazione dei giovani resta fondamentale per il nostro progetto».

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