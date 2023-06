L’obiettivo del Vaticano: Zuppi in missione anche a Mosca 

Città del Vaticano. Il percorso per raggiungere la pace è appena cominciato, per il Vaticano la prossima tappa cruciale resta Mosca. Dopo i colloqui a Kiev, la Santa Sede potrebbe preparare il terreno per un incontro con i vertici russi: «Una prospettiva - come spiega il segretario di Stato Pietro Parolin - che dovrebbe rimanere aperta». Del resto «da parte del Papa l’idea era nata proprio come una missione da compiersi nelle due capitali».

L’uomo chiave della missione, il cardinale Matteo Zuppi, potrebbe aver fatto un primo resoconto delle interlocuzioni con Zelensky già in queste ore, mentre il ministero degli Esteri russo definisce «positivi» questi tentativi, riconoscendo il «sincero desiderio della Santa Sede di facilitare il processo di pace», anche se finora il Vaticano non ha intrapreso «passi concreti» per una visita di Zuppi a Mosca. Ma il cardinale, che invita ad aspettare che Papa Francesco stia meglio e si dice per quanto successo alla diga di Kakhovka, sottolinea: «La nostra non è una mediazione ma è un manifestare interesse, vicinanza e ascolto perché il conflitto possa trovare dei percorsi di pace. Tutto il resto sono attese che abbiamo tutti quanti, nello sperare che la guerra finisca, o speculazioni». Intanto l’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andri Yurash, dice: «Il nostro Paese accoglie di buon grado questa iniziativa e sta prendendo molto sul serio la missione del cardinale Zuppi. La voce della Chiesa può essere ascoltata in tante parti del mondo». L’incontro Zuppi-Zelensky è stato molto cordiale e i due hanno discusso su alcuni punti-chiave per procedere verso un dialogo stabile e concreto. E per porre fine alla guerra sono stati attivati anche altri canali. Dopo un colloquio telefonico con il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, Vladimir Putin ha accettato di ricevere una delegazione di capi di Stato africani che gli sottoporranno una iniziativa di pace.

