L’Oasi francescana, eccellenza italiana 

Nel cuore della Sardegna, fra Campidano e le Barbagie, incastonata tra secolari vigneti, colline olivate e i primi contrafforti del misterioso, si trova un’oasi francescana che, nella semplicità e povertà, si è affermata come un’isola di spiritualità e accoglienza di eccellenza in campo nazionale.

Un lembo d’Umbria

A Laconi, terra natale di Ignazio, umile frate questuante che Grazia Deledda definì «l’uomo più ricordato del Settecento sardo», 50 anni fa, per volontà dei frati cappuccini di Sardegna, prendeva corpo l’Oasi francescana: grazie a una cornice naturale di assoluta bellezza, non tarda a trasformarsi in un lembo d’Umbria nel cuore della Sardegna, nel nome di sant’Ignazio.

Accoglienza familiare

Immersa nel verde della collina di “Cuccuru ‘e Monti”, dell’Oasi francescana colpisce prima di tutto l’approccio informale e familiare, a cominciare dalla condivisione dei pasti. Il visitatore-ospite viene subito conquistato dal desiderio di semplificare, rallentare, adottare uno stile di vita più sobrio. «Qui da noi», dice il responsabile della struttura, fra Ugo Desogus «oltre al silenzio, agli orti, ai giardini dei frati, alla cappella, è possibile soprattutto trovare ascolto».

Eccellenza certificata

Grazie agli ampi spazi, l’Oasi di Laconi può ospitare convegni, gruppi di preghiere e pellegrinaggi, ma anche semplici camminatori e visitatori. Il punto ristoro con tre sale è aperto tutti i giorni non solo per gli ospiti della struttura. A conferma del livello di qualità raggiunto nell’accoglienza e degustazione, è arrivato un prestigioso riconoscimento. «Il portale “Eccellenze Italiane”, osservatorio qualificato degli standard gastronomici delle strutture di accoglienza, ha inserito l’Oasi al vertice delle sue classifiche dopo le segnalazioni di influencer e giornalisti specializzati».

Nel nome di sant’Ignazio

Destinazione di cammini e pellegrinaggi, Laconi è cuore del francescanesimo sardo grazie alla devozione per sant’Ignazio. Nel suo paese natale si trova la casa in cui Vincenzo Peis visse e la chiesa in cui fu battezzato nel 1701. Diventato fra Ignazio, non imparò mai a scrivere. Impressionante la quantità di miracoli e segni prodigiosi che gli verranno attribuiti. Morì l’11 maggio 1781 e divenne santo il 21 ottobre 1951. Il suo corpo, conservato in una teca di vetro, è esposto nella chiesa di Sant’Ignazio a Cagliari.

