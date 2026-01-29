Lo zar dei confini a Minneapolis: «Riporto l’ordine» 

Minneapolis. «Riporterò l’ordine e la legge in Minnesota»: lo ha promesso lo zar dei confini Tom Homan, inviato da Donald Trump per una de-escalation a Minneapolis dopo l’uccisione di due manifestanti anti Ice e la rimozione del controverso comandante at large della Border Patrol Greg Bovino. Homan ha usato toni chiari ma concilianti, anche se nel frattempo gli Stati Uniti rischiano di passare dal caos di Minneapolis a quello di un nuovo shutdown.

I dem hanno affondato al Senato un voto procedurale cruciale per evitare la paralisi del governo, che avevano subordinato a una riforma dell’Ice chiedendo tre cambiamenti: stop alle ronde federali, fine dell’impunità degli agenti e obbligo di bodycam. Il mancato via libera al pacchetto di spesa che finanzia oltre tre quarti del governo federale rende quasi inevitabile una chiusura parziale a partire da sabato a mezzanotte, benché i democratici e la Casa Bianca stiano ancora cercando freneticamente un accordo dell’ultima ora.

Gli sviluppi

Lo zar delle frontiere ha puntualizzato in una conferenza stampa che «non stiamo rinunciando alla missione del presidente sull’applicazione delle leggi sull’immigrazione», ma ha riferito che «Trump non vuole vedere morire nessuno nelle strade e chiede di risolvere i problemi. Il presidente Trump e io, insieme ad altri nell’amministrazione, abbiamo riconosciuto che alcuni miglioramenti potevano e dovevano essere fatti, ed è esattamente quello che sto facendo qui», ha spiegato.

La ricetta è meno agenti, operazioni più mirate e sanzioni agli agenti che violano i nuovi codici di comportamento, che invitano a non interagire con gli agitatori e a fermare solo immigrati con accuse o condanne penali. Homan ha spiegato che il suo staff sta «lavorando a un piano di riduzione» degli oltre 3.000 agenti federali dispiegati a Minneapolis. Ma questo dipende, ha sottolineato, da una maggiore cooperazione da parte delle autorità dello Stato a guida democratica.

Una misura, per esempio, sarebbe informare gli agenti dell’Ice delle date di rilascio dei migranti detenuti considerati «rischi criminali per la sicurezza pubblica», così da consentirne la presa in custodia da parte dell’Ice. «Più agenti nelle carceri significa meno agenti per strada», ha detto Homan. «Il mio obiettivo principale ora è ridurre le forze presenti, basandomi sulle ottime conversazioni avute coi leader statali e locali. Non sono uno sciocco: non me ne andrò senza aver visto questo attuato, ma mi fido di chi ho incontrato», ha riferito dopo aver visto il governatore Tim Walz e il sindaco Jacob Frey.

L’obiettivo

Le priorità «saranno i criminali stranieri, le minacce alla sicurezza pubblica e le minacce alla sicurezza nazionale. Ma se sei nel paese illegalmente, non sei mai fuori dal mirino», ha avvisato Homan. Lo zar dei confini ha riconosciuto il diritto alla protesta ma ha anche promesso «tolleranza zero» contro chi aggredisce i federali. Intanto, spunta un video in cui si vede che Alex Pretti e i federali si erano già scontrati 11 giorni prima della sparatoria che ha ucciso l’infermiere: potrebbe quindi essere stato già nel radar dell’Ice.

Sul fronte giudiziario, un giudice federale ha ordinato all’Ice di sospendere la detenzione dei rifugiati in Minnesota in attesa dello status di residente permanente e di rilasciare quelli attualmente in custodia.

