La pioggia a intermittenza non ha scoraggiato i tantissimi turisti che hanno affollato le vie del centro storico di San Gavino per la seconda tappa del festival “Strade dello Zafferano di Sardegna Dop”. La Mountain bike dello Zafferano, organizzata dalla Monreal Bike, ha dato il via al programma con una pedalata tra i campi in fiore, poi il trofeo di atletica organizzato dalla società podistica locale. In via Roma e nelle altre strade un via vai continuo di visitatori tra gli stand di artigianato, prodotti agroalimentari e zafferano.

Le coltivazioni

A causa della siccità la fioritura dell’oro rosso è appena agli inizi, ma si spera in un buon raccolto. Tra gli stand c’è Marcello Curreli, la sua azienda commercializza lo zafferano e altri prodotti tipici: «Da anni, come da tradizione di famiglia, coltivo legumi, abbiamo il miele e altre produzioni. La raccolta dello zafferano è appena iniziata e speriamo bene, il clima è ideale». Nelle vicinanze un altro espositore, Marco Ennas: «Il fiore viola tarda a sbocciare, non resta che aspettare». Poco più avanti la bella esposizione di dolci dell’associazione “Anziani sempre giovani” con a capo la presidente Franca Manieli e altre volontarie. Intanto a Casa Mereu i volontari della Pro Loco sono al lavoro da ore per preparare il pranzo in piazza Marconi: «Abbiamo servito duecento piatti – spiega la presidente Antonella Caboni – con l’aroma impareggiabile dello zafferano: malloreddus, polpette, salsiccia secca, formaggio, carne di maiale arrosto e formaggelle». In via Santa Croce i volontari dell’associazione “Skizzo” hanno preparato più di quaranta chili di polpette allo zafferano e in via Roma, nell’area del Mercato civico, erano innumerevoli i punti di ristori presi d’assalto dai turisti.

La storia

Nella casa-museo “Dona Maxima” è stato continuo l’afflusso dei visitatori interessati alla storia dello zafferano con la guida dell’associazione “Sa Moba sarda”: «Abbiamo accolto – spiega il presidente Antonio Garau – tantissime persone, diverse hanno partecipato anche alla pulitura dello zafferano. Abbiamo organizzato una settimana viola, sono venuti anche sessanta bambini della scuola primaria di Sanluri, che hanno invaso festosi il nostro museo. Si è aggiunto un gruppo di veneti, arrivati per un progetto di studio sullo zafferano guidati dal professor Franco Melas, tra lezioni teoriche e visite guidate nei campi con la raccolta e pulitura del fiore viola. L’artista Nando Marrocu con pennelli e colori ha dipinto e donato disegni con lo zafferano».

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