Lo zafferano di Paolo Cortis vince un premio nazionale 

Per il secondo anno di fila Paolo Cortis ha vinto l'Italy Food Awards a Milano per il suo zafferano. Suo nonno Luigino e suo padre Enzo gli hanno trasmesso l’amore per la campagna, lo zio Claudio quella per lo zafferano. Cortis ha rilanciato così un settore di agricoltura locale, producendo anche olio, mandorle e legumi: «Il mio percorso comincia dal basso, circa 25 anni fa, con l’obbiettivo di esprimere artigianalità, tradizione e innovazione nel sapere locale e regionale». Cortis dedica il riconoscimento ricevuto come conferma di eccellenza al futuro della sua comunità e alle potenzialità agricole della Regione. (g. g. s.)

