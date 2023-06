Lo youtuber dal gip: sono distrutto 

Roma. Novanta minuti per raccontare la sua versione di quel tragico incidente. Tanto è durato il primo confronto tra Matteo Di Pietro, il ventenne che era alla guida del Suv Lamborghini che ha provocato l'incidente di Casal Palocco dove è morto un bimbo di 5 anni, e gli inquirenti.

Il giovane da venerdì si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale aggravato dalla velocità: l'auto, secondo quanto scrive il giudice per indagini preliminari, aveva raggiunto i 124 chilometri all'ora poco prima dell'impatto con la Smart con a bordo il bimbo e la madre. «Sono distrutto e addolorato per quanto è accaduto», ha detto lo youtuber, camicia azzurra e pantalone beige, e un volto molto provato. «Questa è una tragedia per tutti», dice l'avvocata Antonella Benveduti lasciando la cittadella giudiziaria di piazzale Clodio. «Il mio assistito è distrutto, sconvolto così come la famiglia di Manuel: ci sono due famiglie distrutte».

Ma il giudizio su Matteo di Pietro nell'ordinanza di custodia cautelare con cui il gip ha disposto i domiciliari parla di «un'indole trasgressiva» e di una personalità «non tranquillizzante»: gli arresti, dice il gip, sono stati decisi per il pericolo di inquinamento delle prove -tenuto conto del mancato rinvenimento di due telecamere nella Lamborghini- e anche per la possibilità di reiterazione del reato, alla luce del fatto che la fonte di reddito di Di Pietro è legata alla realizzazione di video per il canale social. Gli accertamenti comunque vanno avanti.

Consulenze

«In questa fase attendiamo l'esito delle consulenze tecniche disposte dalla Procura sui dispositivi sequestrati e sulla velocità del Suv», aggiunge l'avvocata Benveduti. I risultati sulle richieste avanzate dai pm ai consulenti arriveranno nelle prossime settimane. Dagli atti dell'indagine, comunque, emerge che l'auto, presa a noleggio per una sfida da postare sui social, anche nel giorno precedente al drammatico incidente girava per le strade del quartiere a velocità sostenuta. A confermarlo le testimonianze di chi era a bordo della super car. Gli amici di Pietro, ovvero il gruppo di youtuber di The Borderline, già il giorno prima gli avevano chiesto di «andare più piano con la Lamborghini».

Video

Nell'auto erano in cinque e almeno due erano intenti a registrare dei video utilizzando il cellulare e una GoPro. "Lui sapeva di essere ripreso ma non interagiva con la telecamera", hanno raccontato ai carabinieri e agli agenti della polizia locale. «Ero seduto sul sedile centrale posteriore della Lamborghini - ha sostanzialmente detto il testimone - non guardavo la strada perché mi stavo riprendendo con le telecamere e rivolgevo domande a chi era con me: “a chi piace questa macchina?” e poi dopo avere finito ho chiesto a Matteo di andare piano». E ancora: «Ho avuto sicuramente la percezione che stessimo viaggiando ad una velocità compresa tra i 50 km orari e i 100. Ne avevo avuto la certezza una volta vista la Smart. Anche un altro ragazzo si era raccomandato con Matteo di andare piano sia pochi minuti prima dell'incidente, sia nei giorni precedenti. Al momento dell'incidente stavo registrando con la camera piccola mentre un altro amico stava utilizzando quella grande», ha aggiunto il testimone.

Nel documento del giudice è citato anche il racconto della ragazza che era accanto al guidatore. «Ho chiuso gli occhi per la paura e l'ultima immagine che mi è rimasta impressa è quella della macchina orizzontale ferma davanti a noi. Matteo non andava sicuramente a 40 km orari ma nemmeno eccessivamente veloce e una volta vista la Smart ha provato a frenare. Dopo l'impatto sono scoppiati entrambi gli airbag. Sono scesa per ultima dalla macchina perché la portiera era bloccata dalla Smart e immediatamente ho prestato assistenza al piccolo Manuel».

