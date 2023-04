Lo YC Costa Smeralda tra passato e futuro 

Da un lato, un calendario ricco di classiche e la celebrazione del trentennale di Azzurra. Dall’altro, il programma Young Azzurra e le iniziative di tutela ambientale. Si muove tra passato e futuro, la passione per il mare come filo conduttore, la stagione 2023 dello Yacht Club Costa Smeralda presentata ieri a Milano.

Un anno particolare, per il club di Porto Cervo, che festeggerà in forma privata i trent’anni dell’impresa di Azzurra, primo equipaggio italiano a lanciare una sfida in Coppa America. Il resto dello spettacolo, sarà come sempre a favore di pubblico.

Dopo le tradizionali anteprime del Trofeo Boeris e del Vela & Golf, spazio alla Giorgio Armani Superyacht Regatta (6-10 giugno) e al The Nations Trophy-Swan One Design (19-24 giugno).

Fitta anche l’agenda dei mesi seguenti, con la Coppa Europa Smeralda 888 (6-9 luglio) la YCCS J/70 Sailing Clinic (20-23 luglio), il Campionato Sociale YCCS (5-6 agosto) e il supporto alla Palermo-Porto Cervo-Montecarlo (22-27 agosto). A seguire, un altro appuntamento che genera sempre grande attesa e partecipanti in proporzione: la Maxi Yacht Rolex Cup (3-9 settembre). La conclusione sarà affidata alla classe 5.5, con la Scandinavian Gold Cup e il Mondiale (20-29 settembre).

Procederà in parallelo l’attività dei giovani talenti, coltivati dal club con Young Azzurra: Cesare Barabino e Federico Pilloni, stelle azzurre dell’Ilca 7 e IQFoil.