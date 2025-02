Lo Voi va al Copasir, il 5 marzo l’incontro premier-Anm 

È fissata per la prossima settimana l'audizione al Copasir di Francesco Lo Voi: il procuratore di Roma deve chiarire davanti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica la gestione degli atti di un’indagine partita dalla denuncia del capo di gabinetto della premier, Gaetano Caputi. All’orizzonte, sullo sfondo delle tensioni di questi giorni tra governo e magistratura, si intravedono anche spiragli di dialogo: Palazzo Chigi ha fissato per il 5 marzo l’incontro chiesto dai nuovi vertici dell’Associazione nazionale magistrati sulla riforma della Giustizia.

L’audizione di Lo Voi arriva dopo che il Dis ha presentato un esposto alla Procura di Perugia, competente per i procedimenti che riguardano i magistrati romani. L’intelligence lamenta la violazione del comma 8 dell’articolo 42 della legge speciale istitutiva dei servizi segreti: la Procura di Roma, a cui era stata trasmessa una informativa dai servizi classificata come “riservata”, avrebbe dovuto adottare delle cautele per evitarne la diffusione. Il documento invece arrivò ai legali di due giornalisti, querelati per aver dato notizia degli sguardi degli 007 sui dati fiscali di Caputi, che ne diedero notizia.

Davanti al Copasir Lo Voi ribadirà di non aver violato la norma speciale, che viene applicata in caso di azione coattiva da parte della Procura, con ordine di esibizione di atti al Dis. Nel caso in esame, è il ragionamento del procuratore, ciò non sarebbe avvenuto: nessun ordine e quindi nessuna infrazione della legge. E stata, invece, correttamente applicata - è sostanzialmente la tesi difensiva - la legge generale a tutela del diritto di difesa con il deposito degli atti nella chiusura delle indagini a carico dei giornalisti. Per Lo Voi, che ha incassato il sostegno dell’Anm dopo le critiche della politica per aver iscritto nel registro degli indagati la premier e i ministri Nordio e Piantedosi per il caso Almasri, c’è anche un fronte nel Consiglio superiore della magistratura, con i membri laici del centrodestra che chiedono di valutare dal punto di vista disciplinare la sua condotta e ipotizzano un suo trasferimento per incompatibilità ambientale.

