«Lo vidi giocare per la prima volta a San Siro Mi ha sempre fatto sentire vicino alla Sardegna» 

«Diciotto anni fa ho messo mio figlio appena nato nelle mani di Dio». Franco Contu, 58 anni, per metà sardo e per metà lombardo, arrivato dalle Marche, aspetta l’arrivo di Gigi Riva con la sciarpa rossoblù al collo al lato della basilica di Bonaria. «Non aveva neanche un mese, sono andato a trovarlo nel suo ufficio e gli ho messo, quasi senza chiederglielo, la cosa più preziosa che ho tra le braccia».

Un amore quello per Rombo di Tuono, comune a tanti, ma che per Franco è nato a Milano, dove da bambino viveva con suo padre originario di Serri. «Avevo forse cinque anni e papà mi portava sempre a San Siro a vedere il Cagliari in trasferta. Vedere l’eroe Gigi Riva battere le grandi è stato, per tutti noi sardi emigrati, motivo di grande orgoglio. Ma ancora più importante è quello che lui è stato fuori dal campo: ha unito un popolo non solo in Sardegna ma anche in “continente”, ha vinto per una terra e basta guardarci intorno per capirlo». Lunedì appresa la notizia della morte di Riva, dopo un momento di smarrimento, Franco ha organizzato subito il viaggio verso Cagliari: «Camminare a piedi fino a qui, insieme a tanta gente, e pensare che lui non c’è più è stato davvero strano».

RIPRODUZIONE RISERVATA