Lo swing di un tempo in piazza 28 Aprile 

Una settimana in musica con la rassegna estiva “La luna sotto casa”, che oggi e domani porta in centro città lo swing dei grandi maestri di un tempo e un concerto di musica originale che nasce dalla fusione di sax e strumenti elettronici.

Oggi il primo appuntamento in piazza XXVIII Aprile, accanto al palazzo comunale, con il concerto di Ilaria Porceddu Trio: insieme alla cantautrice e pianista - con tre dischi pubblicati alle spalle e un quarto in lavorazione - ci sarà Emanuele Contis, musicista tra sax ed elettronica, compositore e sound designer che intreccerà il suo mondo a quello della compagna d’arte in un raffinato concerto di musica originale. A completare la formazione sul palco quartese Nicola Ninu Vacca, batteria, chitarra, live electronics.

Domani spazio agli Swing Fever Society che si esibiranno, sempre alle 21,30, nell’ex Caserma di via Roma: un tributo ai grandi maestri del passato con Silvia Follesa (voce femminile), Matteo Sedda (tromba), Matteo Orani (chitarra), Andrea Lai (contrabbasso) e Stefano Vacca (batteria), che spazia da Nat King Cole a Frank Sinatra fino a Ella Fitzgerald, l’ideale per gli amanti del Lindy Hop. La rassegna culturale estiva, promossa dal Comune e coordinata dall’Associazione Enti locali, proseguirà sino al 14 agosto.

