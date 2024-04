Lo svincolo sulla 554 resta ancora chiuso: manca l’ok dell’Anas 

I lavori per la riapertura dello svincolo che permetterà di entrare a Monserrato dalla 554 nella via XXI Aprile 1991 sono terminati oramai da qualche mese. Il cantiere è stato smontato, rimangono solamente la rete arancione e le barriere stradali che verranno rimosse ovviamente quando riaprirà ufficialmente. Manca soltanto il via libera dell’Anas, con il quale il Comune è in stretto contatto.

Un via libera necessario e obbligatorio che consentirà di riaprire lo svincolo di notte, in totale sicurezza. Una volta che arriverà l’ok, l’amministrazione comunale potrà fissare la data dell’inaugurazione. «A breve», si è limitato a dire recentemente l'assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi. Non ci sono tempistiche certe, per ora, ma l’ostacolo alla riapertura pare essere solo l’attesa del via libera da parte dell’Anas. Che arriverà, ma non è ancora dato sapere quando. Gli abitanti della zona ma anche quelli del centro, sono in fermento: con lo svincolo riaperto si alleggerirà di molto il traffico. «Aspettiamo da una decina d’anni», ricorda Corrado Fanari, abitante di via del Redentore, «da quando ha chiuso, ci metto il doppio del tempo per arrivare a casa e incontro sempre molto traffico. Quando invece era aperto si faceva molto prima». Concorda anche Luigi Scano, abitante di via Argentina: «Ne abbiamo bisogno come il pane. Ci agevolerà la vita». Daniela Corgiolu, residente di via San Gavino, aggiunge: «Sarebbe anche il caso di rifare subito l’asfalto di via XXI Aprile, pieno di buche e voragini».

