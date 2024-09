Lo svincolo sulla 554 e l’attesa infinita 

I lavori sono finiti da tempo ma lo svincolo tra la statale 554 e via XXI Aprile 1991 a Monserrato resta ancora chiuso. E ormai i residenti della zona, che da anni aspettano questa importante novità, non sanno più cosa pensare.

Lunga attesa

Si tratta di uno dei nodi che la giunta Locci ter ha promesso di affrontare nei primi cento giorni della sua nuova consiliatura. Lo svincolo fu chiuso una decina d'anni fa, causando un grosso danno alle attività commerciali della zona, alcune delle quali hanno dovuto chiudere per il drastico calo degli affari. Lo scorso anno sono cominciati i lavori che sarebbero dovuti terminare alla fine dell'estate 2023, almeno secondo quanto riportava il cartello del cantiere. La strada è ormai pronta ed è stata tracciata la segnaletica ma ci sono ancora le reti arancioni. In occasione della proclamazione, a fine giugno, il rieletto sindaco Tomaso Locci aveva assicurato tempi celeri: «Per la riapertura manca solo un documento da parte dell’Anas, dopodiché probabilmente non ci sarà da fare nient'altro e si potrà procedere».

Il ruolo dell’Anas

Le interlocuzioni con l’Anas, che gestisce la 554 e tutti gli svincoli, non si sono mai fermate, fanno sapere dal Comune. E così per la riapertura, che dovrebbe avvenire di notte quando il traffico è molto ridotto rispetto al resto della giornata, occorre il via libera proprio dell’Anas. Senza l'amministrazione comunale non può fare niente. Al netto di tutto ciò, i residenti della zona, ma anche del resto della città, ormai sono spazientiti e quasi non ci credono più.

I residenti

«Sono mesi che dicono che a breve riaprirà, e invece stiamo ancora aspettando», lamenta Aurelio Caddeo, che vive nella vicina via Silio Italico, «qui ormai quasi nessuno crede più che i tempi della riapertura saranno brevi, anche se lo diranno nuovamente crederemo solo ai fatti. E nel frattempo continuo a fare giri lunghi per tornare a casa, quando questo svincolo mi avrebbe fatto risparmiare un sacco di tempo». Rammarico anche nelle parole di Luigi Scano, residente in via Argentina: «Troppa burocrazia, non si capisce ancora cosa stia aspettando l'Anas a dare l'autorizzazione alla riapertura. Sarebbe opportuno che il Comune lo facesse sapere ai cittadini, che hanno bisogno di essere informati poiché questo svincolo è di vitale importanza per alleggerire il traffico sia sulla 554 che in città».

Se il rifacimento dello svincolo è stato completato, pur se la strada è ancora chiusa, non è invece ancora stato sistemato l'asfalto del resto della via XXI Aprile. Ci sono ancora le grosse buche e gli avvallamenti. E anche questo fa storcere il naso ai residenti della zona.

RIPRODUZIONE RISERVATA