Lo Svimez boccia la scuola  

Due scuole tropo distanti tra l’Isola e il resto del Paese. Lo dice l’ultimo rapporto Svimez, l’associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, che mette a nudo le difficoltà dell’istruzione pubblica in Sardegna. Sotto la media nazionale per possibilità di garantire il tempo pieno agli studenti delle elementari, l’Isola va male anche per quanto riguarda gli investimenti. Nel dossier “Un Paese, due scuole” si pone anche l’accento sulle differenze tra sud e nord in termini di infrastrutture e risorse impiegate: solo in Sardegna tra il 2018 e il 2020, la spesa pubblica per l’istruzione è diminuita del 18 per cento.

Il gap

«Esiste un problema tra il Nord e il Sud, ma da noi questo è accentuato dalle differenze che ci sono tra l’interno dell’Isola e le zone costiere o vicino alle città», afferma Massimo Depau, presidente regionale associazione nazionale presidi. «Il fenomeno dello spopolamento, ovviamente, investe anche la scuola, creando poi queste disparità negli investimenti. Il calo demografico studentesco è un dato che si avvicina alla debolezza dell’offerta formativa e questi rischiano di alimentarsi a vicenda. La scuola, invece, deve essere in grado di garantire uguaglianza e deve poter dare le stesse possibilità a tutti: ecco perché per recuperare questo gap, bisogna sfruttare al meglio i fondi del Pnrr, ma questa è una scelta politica». I servizi socio-educativi per l’infanzia nell’Isola sono dunque caratterizzati dall’estrema frammentarietà dell’offerta, dai profondi divari territoriali nella dotazione di strutture e nella scelta anche degli investimenti da parte delle amministrazioni locali. Per esempio, in Sardegna circa il 64 per cento degli alunni della scuola primaria non usufruisce del servizio mensa, ciò comporta che solo il 36 per cento accede al tempo pieno.

I sindacati

«Tagliano la spesa pubblica, ma non risolvono il debito pubblico. Evidentemente l’emorragia è da qualche altra parte», attacca Maria Luisa Serra, segretaria regionale Cisl scuola. «Denatalità e dispersione scolastica, così come la connessione precaria, influiscono negativamente sulla scuola. Per garantire il tempo pieno bisogna investire anche sul personale. Oggi i fondi del Pnrr sono un’ottima opportunità, ma questo dipende dalla capacità della politica di investirli bene».