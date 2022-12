«Lo sviluppo passa dal mare» 

«L’Italia può crescere se diminuisce il divario Nord-Sud e se si rivoluzionano le politiche del mare». Il messaggio arriva dalla Svimez, l’associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno, che ha presentato il suo Rapporto annuale: una fotografia cupa che tratteggia per il 2023 lo spettro della recessione delle regioni meridionali. Adriano Giannola, presidente della Svimez, teme il peggio: «Il rischio è che il Pnrr si risolva come la manutenzione straordinaria di un motore fuso e quel motore è l’Italia che ignora le sue potenzialità e non ragiona in modo nuovo». L’economia del mare – secondo Giannola – nonostante l’istituzione di un apposito ministero, è un esempio di poca chiarezza: «C’è l’urgenza da tutti ignorata di sostituire il trasporto su gomma con quello via mare anche per evidenti ragioni di risparmio di energia e di transizione ambientale. Dare i soldi alle Zes va bene ma a che serve se manca una strategia?».

Va sempre peggio

La Questione meridionale è più viva che mai; ad ogni Rapporto della Svimez – e siamo alla quarantottesima edizione – il divario non solo non diminuisce ma si acuisce. Non è che il Nord stia benissimo ma le previsioni dicono che l’anno prossimo la recessione riguarderà solo le regioni del Sud e che su una stima di 750mila nuovi poveri mezzo milione abitano nel Mezzogiorno.

Ruolo stragegico

«Eppure alla luce degli ultimi eventi, la guerra e la crisi energetica, l’Europa crede in nuovo ruolo del Mediterraneo», afferma Giannola, «è in atto la transizione dalla Mitteleuropa all’Euromediterraneo. Noi dobbiamo decidere se esserne protagonisti o andare al rimorchio degli altri». La tesi della Svimez è che i porti di Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e Campania siano strategici molto più di quelli di Trieste e Genova: «Non sono porti di passaggio ma luoghi di scambio e di rapporti. Del resto il Rinascimento da dove ebbe origine?», chiede Adriano Giannola. «Nacque dal mare, da una tradizione di cultura che dobbiamo recuperare. Il fascino della Mitteleuropa è al tramonto anche perché più a Est di così non si può andare». Per la Svimez, se l’Europa ha dato all’Italia 209 miliardi e si è convinta della necessità di contrarre debito pubblico, è perché il Mare nostrum ha un ruolo decisivo nell’economia del continente.