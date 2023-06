«Lo sviluppo di Fenosu fra scuole di volo e ricerca» 

L’accordo siglato fra Aeronike e Enac apre nuovi scenari per Fenosu. Ieri l’assessora regionale all’Industria Anita Pili ha incontrato Riccardo Faticoni, amministratore delegato della Aeronike socio di maggioranza di Sogeaor, per parlare del futuro dello scalo. «I progetti di sviluppo dell'aeroporto passano dalle scuole di volo internazionali» ha detto l'assessora. L'amministratore di Aeronike ha parlato anche di possibili progetti sperimentali in materia energetica e la necessità di autofinanziare i costi di gestione con impianti ad energia rinnovabile. «Mi auguro che si possa davvero creare un indotto tra formazione dei piloti, sperimentazione, e grandi eventi». ( m.g. )

