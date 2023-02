«Lo studio come elisir di lunga vita» 

L’amore per la cultura non ha età e ne sono testimoni a Carbonia centinaia di uomini e donne, in larga misura “esponenti” della terza età che, cessata la pandemia, si sono rituffati in un’attività che rappresenta un elisir di lunga vita mentale: organizzare e partecipare a lezioni dallo spessore universitario che spaziano su tutto lo scibile umano.

Le lezioni

Dalla storia alla scienza, dalla letteratura all’arte. A Carbonia l’università (nonostante i vani proclami) non c’è, ma in un certo senso a sopperire ci pensano la Libera università della terza età (Lutec) attiva da quasi trent'anni e la Unisulky, nata una quindicina di anni fa. Gli incontri che i sodalizi allestiscono, ogni volta prevedono docenti di cattedre prestigiose o massimi esperti nei propri settori. «Per la sete di cultura non c’è età - ammette Nino Deiosso, 82 anni, presidente di Unisulky - riusciamo a portare a Carbonia personalità di spicco e intendiamo fare di più per il bene di un territorio che chiede queste iniziativa». Lo spirito del “pensare in grande” guida anche la Lutec diretta da Giampaolo Sestu, 72: «Siamo già a 160 soci, più 63 nel circolo coordinato di Portoscuso e puntiamo ad allargarci a Sant’Anna Arresi e Sant’Antioco: alle attività didattiche leghiamo quelle pratiche». Ines Pinna, 75, è stata presidente di Lutec e svela un segreto della fortuna di questi sodalizi: «Molti di noi provengono dalla scuola e dall’impresa privata con competenze elevate: sopperiamo alle carenze delle istituzioni cercando di far germogliare i nostri neuroni e se ne avvantaggiano anche i giovani conferenzieri che spesso si espongono per la prima volta al pubblico grazie all’opportunità offerta da noi».

I soci

La solidità di queste associazioni ha rapito anche i più giovani, come Alessandro Zoboli, 45enne collaboratore e socio Unisulky: «Gli incontri in presenza sono di nuovo importanti, le lezioni infondono senso di socializzazione». Chi frequenta i corsi e non tralascia mai un appuntamento lo fa con la consapevolezza che le conferenze non sono passeggiate: «Apprezzo il fatto che le lezioni – analizza Enrico Forteleoni, 72 – approfondiscano con competenze universitarie molti argomenti: straordinario che ad assistervi ci siano anche operai e casalinghe che desiderano approfondire nozioni che magari da giovani avevano tralasciato». In questo senso, Gloria Turacchi, 80, farmacista, non può fare a meno di «far notare la varietà delle scelte didattiche che soddisfano tutti e l’importanza dei viaggi che sono il culmine dello studio precedente». Non a caso, a breve, la Lutec volerà in Spagna dopo che per due anni i soci hanno seguito laboratori di spagnolo. Salvatorica D’Ambrosio, 78enne maestra in pensione, fra le prime artefici dell’Unisulky, coglie altri risvolti: «Il calore umano – dice – e la possibilità di far cambiare opinione sulle cose, a anche a 80 anni suonati». Amore per il confronto su cui si sofferma Andrea Nonnis, 64enne ex funzionario di Polizia: «Il raffronto con docenti di alto livello è stata la molla che mi ha convinto ad entrare in questo mondo fatto di sapienza e saggezza».