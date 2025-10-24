Lo studente Valentino Lai alfiere del lavoro 

Un riconoscimento di straordinario prestigio per un giovane talento di Sant’Antioco. Valentino Lai, diplomato al liceo Linguistico “Emilio Lussu” con il massimo dei voti e una media di 9,98 nei cinque anni di corso, è stato insignito ieri, al Quirinale, del titolo di “Alfiere del Lavoro” dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il premio, assegnato ogni anno a 25 studenti eccellenti provenienti da tutta Italia, valorizza l’impegno, la dedizione e la passione per lo studio. Nella motivazione che accompagna la medaglia, a Valentino vengono riconosciuti «impegno costante, passione per lo studio, profondità e curiosità”, qualità che ne fanno un esempio per le nuove generazioni. Con lui la madre, Marianna Senis, profondamente commossa: «Emozionata nel vedere mio figlio ricevere questo riconoscimento direttamente dal Presidente – ha raccontato Marianna Senis – Valentino è sempre stato un figlio straordinario e nella vita ha sempre dato grandi soddisfazioni a me e a suo padre. Mi ha emozionata tantissimo anche il presidente Mattarella. Ha un carisma eccezionale e dalla sua faccia traspare la bontà. Una giornata che non dimenticherò mai». Un risultato che riempie d’orgoglio tutta la comunità antiochense. Il percorso di studi continua, per Valentino, all’Università di Cagliari, facoltà di Lingue e cultura per la mediazione linguistica. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA