Lo studente e l’app per aiutare i bambini 

C’è chi a 17 anni sta ancora litigando con la matematica. E poi c’è Leonardo Tronci di Quartucciu, che ha appena preso a calci la retorica del “giovane talento” piazzandosi terzo in una gara mondiale di intelligenza artificiale.

Organizzato da Eventornado, con il supporto di Fifty Is Nifty, AiKidzAcademy e VeavAI.com, il Future Minds AI Hackathon rappresenta una delle più sfidanti competizioni per giovani talenti globali nel settore dell’AI. E lì, Leonardo, zitto zitto, unico italiano in finale, ha convinto la giuria con una creatura ibrida: PawPal AI, che ascolta i bambini, li accompagna nei momenti bui, li aiuta a gestire ansia e solitudine e lo fa con la leggerezza di un avatar ma la precisione di un algoritmo costruito bene. Nessun effetto wow, nessun razzo sulla luna: solo empatia progettata con metodo. Ed è proprio questo che ha fatto innamorare la giuria: la capacità di parlare un linguaggio nuovo su un problema molto vecchio: la fragilità mentale dei minori.

«Un sistema intelligente di supporto emotivo pensato per migliorare la qualità della vita dei bambini. Un progetto con forti basi scientifiche e un impatto sociale concreto e una soluzione innovativa che dimostra una comprensione profonda dei problemi legati all’infanzia e alla salute mentale», così la giuria ha definito il progetto di Leonardo Tronci, studente al quarto anno del liceo classico europeo del Convitto di Cagliari che nel tempo libero fa volontariato. Parte dello stesso modo di stare al mondo. Non da “genio precoce”, ma da persona consapevole che la tecnologia senza etica è solo rumore.

