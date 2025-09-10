VaiOnline
Selargius.
11 settembre 2025 alle 00:29

Lo struggente omaggio a Najibe e agli amici 

Due anni esatti, trascorsi fra lacrime, ricordi e quel dolore che resta nonostante tutto. Un vuoto quello lasciato da Najibe Zaher - ma anche da Giorgia Banchero, Simone Picci e Alessandro Sanna, i giovani che hanno perso la vita nel tragico schianto all’alba del 10 settembre del 2023 in viale Marconi - che ieri è stata ricordata dagli amici e dai genitori con il secondo memorial organizzato nel centro sportivo di via don Bosco, a Selargius. Un torneo di calcio preceduto dall’intervento del comandante della Polizia stradale Domenico Nicola Chierico: «Gli incidenti stradali sono una delle principali cause di morte fra i giovani, e la distrazione al volante è il motivo principale legata all’uso degli smartphone. La raccomandazione che noi diamo è di essere responsabili, di essere prudenti per se stessi e per gli altri», spiega. Presenti anche il sindaco di Selargius Gigi Concu, il presidente del Consiglio comunale di Cagliari Marco Benucci. E i tanti amici di Najibe.

Con loro i genitori di Najibe, papà Omar Zaher e mamma Merita Agus, che ieri mattina hanno ricordato la figlia con un lungo e commuovente post scritto sui social nel giorno dell’anniversario della tragedia: «Due anni fa il destino crudele ti ha portato via da noi. Il dolore è profondo, ma sapere che sei in pace ci dà la forza di continuare, come avresti voluto tu, nel cercare di evitare, in tuo nome, che ad altri accada ciò che è successo a te, e che altri genitori provino il dolore immenso ed eterno della perdita di un figlio. Ovunque tu sia in questo istante, che ti arrivi fin lassù tutto il nostro amore, i nostri baci, gli abbracci, le carezze e le coccole, seguendo l’immensa scia d’amore che tu hai lasciato».

