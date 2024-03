Lo striscione dei calciatori del Mandrolisai: ridateci il medico sportivo 

Divise da una sana rivalità ma unite nella richiesta di un medico di medicina sportiva pubblica per il distretto di Sorgono, numerose squadre della Barbagia e del Mandrolisai domenica sono scese in campo con striscioni: riattivate il servizio. Una mancanza che costringe società e circa un migliaio di sportivi a lunghi spostamenti e a ulteriori spese per avere il certificato medico indispensabile per praticare attività a livello agonistico. Intanto la Direzione aziendale della Asl giovedì 14 marzo incontrerà a Sorgono i sindaci del territorio per una conferenza di distretto dove si farà il punto sugli sviluppi della sanità nella Barbagia-Mandrolisai. Tra le questioni sul tavolo la carenza di medici pediatri e la presentazione, da parte di Laura Deiana, ingegnera responsabile unica del procedimento, delle linee di intervento socio sanitarie del progetto aree interne della Comunità Montana che prevede anche il miglioramento dei servizi di assistenza domiciliare integrata, rafforzata dall’attivazione dei servizi di telemedicina e tele-assistenza. «Il futuro dei servizi sanitari e socio-sanitari nelle aree interne e montane è legato allo sviluppo della di prossimità: l’unico strumento in grado di tentare di invertire la tendenze in zone disagiate – ha detto il dg Paolo Cannas-. Fermo restando che come Asl di Nuoro non abbiamo dimenticato la funzione strategica del San Camillo».

