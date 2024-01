Lo stress scintilla della malattia 

La psoriasi è una patologia immuno-mediata cronico-recidivante abbastanza diffusa in Sardegna, dove colpisce circa il 4% della popolazione. «Risulta essere una delle malattie dermatologiche più comuni, come si rileva anche nel nostro reparto», spiega Cristina Mugheddu, dirigente medico dell’AOU di Cagliari e responsabile del Centro psoriasi: «È una patologia infiammatoria che si manifesta per iper attivazione del sistema immunitario; non è contagiosa, è geneticamente trasmissibile la suscettibilità a contrarla, ma devono sussistere dei fattori scatenanti, il primo dei quali è lo stress».

«Noi in Sardegna abbiamo una carta da giocare a nostro favore molto positiva, il sole», prosegue la dottoressa: «Moltissimi dei nostri pazienti in estate — ma ormai spesso anche in primavera e in autunno — possono esporsi al sole regolarmente (bastano due o tre volte a settimana) e così tenere sotto controllo la malattia (durante l’inverno possono venire da noi all’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove seguiamo circa 5.000 pazienti all’anno, e usufruire delle cabine per la fototerapia). Per questi casi lievi, il sole o le terapie topiche (creme da applicare) sono sufficienti, e i pazienti devono ritornare solo per i controlli».

«Le psoriasi di tipo moderato e severo (circa 10-15% dei casi) richiedono una terapia farmacologica», aggiunge Mugheddu: «Negli ultimi quindici anni abbiamo assistito a una rivoluzione con l’avvento dei farmaci biologici, che i nostri pazienti vengono a richiedere perché sono prescritti solo in ospedale. Si tratta di farmaci molto efficaci, dei veri e propri anticorpi sintetizzati in laboratorio in modo tale da bloccare le proteine e le sostanze che sono aumentate nei pazienti colpiti da queste tipologie di psoriasi. Hanno cambiato la vita di chi ne soffre, hanno rari effetti collaterali ma non bisogna smettere di prenderli».

«Un 30% dei pazienti colpiti da psoriasi soffre anche di artrite», afferma la specialista: «In questi casi bisogna valutare se prevale il problema relativo alla cute o alle articolazioni; nella seconda ipotesi intervengono i reumatologi, con i quali collaboriamo a stretto contatto». «Per la nostra esperienza», conclude Mugheddu, «è abbastanza raro che la psoriasi si manifesti prima dei 10 anni, mentre registriamo la maggior parte dei casi oltre i 30, con picchi intorno ai 50 anni. E vediamo circa 10 pazienti nuovi a settimana».