Psicoterapia
05 novembre 2025 alle 00:16

Lo stress emotivo peggiora il quadro 

Quale legame con la psiche?

Le malattie della pelle come acne, psoriasi, eczema, vitiligine, dermatite atopica, pur essendo condizioni dermatologiche, hanno uno stretto legame con la psiche. La pelle è il nostro primo biglietto da visita, il primo contatto col mondo esterno. Soffrire di una malattia visibile sulla pelle può causare una riduzione dell’autostima, insicurezza, paura del giudizio altrui con evitamento di luoghi e relazioni interpersonali, deflessione del tono dell’umore. Lo stress emotivo può peggiorare condizioni cutanee, dando origine a un circolo vizioso. Un approccio integrato che affianchi una cura dermatologica a un supporto psicologico, può aiutare a costruire nuove modalità di gestione dello stress.

