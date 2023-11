Lo street punk dei Bull Brigade al Fabrik 

Da sempre punto di riferimento per gli amanti dell’Oi! e dello street punk in generale, i Bull Brigade hanno conquistato quella fetta di pubblico che ancora non li conosceva quando Zerocalcare li ha inseriti nella colonna sonora della serie “Questo mondo non mi renderà cattivo”, ritraendo anche il gruppo sul palco. Sabato i Bull Brigade ritornano a Cagliari: la band torinese sabato sarà al Fabrik, in via Mameli, per una serata che si aprirà alle 21 con il punk rock dei P.N.D. e l’hardcore dei Regrowth.

Il concerto, organizzato da Cool Kids Music e Kattive Maniere, segna il ritorno in Sardegna della band nata nel 2006 dalle ceneri di Bad Dog Boogie e Banda del Rione. Da allora per Eugenio Borra (voce), Luigi Migliore (chitarra), Alessio Serena (chitarra), Stefano Gnani (basso) e Marco Bertasi (batteria) sono stati diciassette anni spesi sui palchi dentro e oltre i confini dell’Italia (condivisi con artisti come Ska-P, 99 Posse, Punkreas, Cock Sparrer, Cockney Rejects, TV Smith, The Stab) fino all’uscita, nel 2021, de “Il fuoco non si è spento” che ha rappresentato una tappa decisiva grazie alla scelta di esplorare un sound più melodico, ma sempre conscio della strada percorsa fino ad ora.

Ed ecco che i Bull Brigade si è contraddistinta come una delle band più interessanti dell’ondata revival che da qualche anno ha travolto il punk rock nostrano. Poi una ulteriore consacrazione nel 2023, come detto, con la canzone “Sommersi” - con il featuring di Fabio Valente (Arsenico) - che viene inserita nella colonna sonora del film animato di Zerocalcare. (gr. pi.)

