Lo strazio della fidanzata di Fabio: «Grazie, mi hai reso felice. Ti amo» 

Fabio Piga è morto davanti agli occhi della fidanzata: Silvia Perra, cassiera al Donegal, non ha potuto far niente, impotente mentre i soccorritori del 118 cercavano di salvare la vita al suo grande amore. Sotto choc ha affidato ai social il suo dolore: «Grazie per avermi reso felice. Ti amo». Poche parole accompagnate da una foto di un tenero abbraccio tra loro. Due giovani che sognavano un futuro insieme. E nella sua ultima storia su Instagram, aveva pubblicizzato l’appuntamento del sabato sera al Donegal. Un turno di lavoro, con accanto il suo fidanzato, che nel pub era di casa.

Il cambiamento

Fabio Piga aveva avuto un’esperienza nei carabinieri, nella compagnia di Isili. E quell’opportunità gli aveva aperto poi le porte di una nuova avventura lavorativa: il ruolo di responsabile della sicurezza di una importante azienda con fabbrica e stabilimento nel Cagliaritano. Così, tempo fa, si era congedato dall’Arma, una grande famiglia che, in una domenica mattina piovosa almeno nelle prime ore dopo l’alba, si è stretta accanto a Gianmario, carabiniere nelle forze speciali ora in pensione. Un padre immobile davanti all’ingresso del Donegal, in attesa di poter vedere suo figlio. I poliziotti, verso le 8,30, lo hanno fatto entrare, accompagnato da due familiari. La moglie, una mamma che sta piangendo il suo ragazzone, è rimasta a pochi metri, incredula per quanto accaduto in una notte che sarebbe dovuta essere di divertimento.

Il ricordo

Gianmario è uscito quasi subito dal pub. Ha cercato di nascondere le lacrime, abbracciando la moglie, gli altri familiari e i suoi ex colleghi. Con lo sguardo ha chiesto rispetto per il loro immenso e inconsolabile dolore. E si è allontanato insieme ai parenti appena il carro funebre, con dentro il corpo senza vita di Fabio, ha acceso il motore per dirigersi verso il Brotzu. Qualche carabiniere in borghese è rimasto in via Caprera ancora un po’. «Fabio era una persona buonissima. Un gran lavoratore. Quanto accaduto è una tragedia assurda, incomprensibile». Poi c’è chi ha aggiunto: «Oramai maneggiare un coltello sembra essere diventata una moda. Una moda pericolossima».

Il soccorritore

E chi ha provato a salvare Fabio Piga, non riesce a darsi pace. Roberto Campus, è uno dei primi a essere intervenuto per soccorrere il 37enne, ex carabiniere. «Sento ancora l’odore del suo sangue sulle mie mani», ha raccontato. «Sono sotto un treno. Ho perso un amico, ma per lui ho fatto il possibile sino alla fine». Campus era nel pub: «Non ero in servizio. Stavo chiacchierando con la compagna di Fabio, quando abbiamo sentito le urla provenire dal bagno. Abbiamo visto Fabio: stava scortando il suo aggressore quando è crollato a terra». La situazione è apparsa subito gravissima: «Ho provato a bloccare l’emorragia. Poi il suo cuore ha smesso di battere. Ho fatto il massaggio e Fabio è tornato per un momento. Così una seconda volta fino all’arrivo del 118. Poi sappiamo tutti com’è andata. È morto praticamente tra le mia braccia».

