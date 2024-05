Lo strappo della Cgil: «Todde non è partita con il piede giusto» 

Forse si è trattato di un «incidente di percorso non voluto». Ma la dimenticanza del confronto con il sindacato, nelle dichiarazioni programmatiche della presidente della Regione Alessandra Todde, per il segretario della Cgil Fausto Durante non è stata propizia. Venerdì, in un duro comunicato, il leader sindacale ha sottolineato questo "vuoto", attaccando la governatrice: «Alcuni segnali iniziali», dice Durante, «non ci hanno permesso di poter dire che si sia partiti col piede giusto».

La sua è una reprimenda?

«No, ma la presa di posizione di chi, rappresentando il sindacato più consistente in Sardegna, nel contesto solenne della seduta del Consiglio dedicata alle dichiarazioni programmatiche della presidente, ha notato una mancanza abbastanza significativa: quella nei confronti del sindacato e delle parti sociali. Neppure una parola».

Una lacuna grave?

«Di sicuro balza agli occhi, soprattutto se si è deciso di menzionare tutti gli attori del dialogo sociale».

Siete stati invitati alla seduta del Consiglio?

«No. Assieme a Cisl e Uil, eravamo presenti invece il giorno della lettura del programma di Solinas e Pigliaru».

Sgarbo istituzionale?

«Non credo. Siamo disponibili a confrontarci e a prospettare soluzioni sulle questioni in cui saremo coinvolti. Ma c'è da riportare il tema di una corretta relazione e di un'adeguata considerazione del sindacato e delle parti sociali - tutte, non solo alcune - come fatto ordinario nella gestione quotidiana del caso Sardegna».

È certo che non vi abbia citato in nessun caso?

«Abbiamo letto il testo. Nei dieci assi, nell’introduzione e nelle conclusioni non ci sono i sindacati tra i soggetti con cui la Giunta dovrà interloquire per realizzare i programmi».

Un esempio?

«Todde sostiene di voler rinnovare il sistema scolastico e della formazione e specifica che si può fare in raccordo con le istituzioni scolastiche e con lo Stato centrale. Domanda: gli insegnanti e il personale tecnico dovranno avere un ruolo in questo processo o saranno semplicemente spettatori passivi del cambiamento?».

Sicuro che la governatrice intenda davvero tagliare fuori questa platea?

«Credo che la presidente sia consapevole che c'è bisogno del protagonismo e della partecipazione dei lavoratori della scuola per poterla cambiare. Ma non c'è traccia nelle sue dichiarazioni del proposito».

Ci sono altri esempi?

«La pubblica amministrazione in Sardegna è avviata verso il comparto unico. Occorre snellire la macchina burocratica e, in questo percorso, con chi tratterà il governo dell'Isola? Nelle dichiarazioni di Todde c'è scritto che la Giunta lavorerà gomito a gomito con il mondo delle imprese».

E il sindacato?

«Neppure l'ombra, anche in questo caso, nelle parole della presidente. Tuttavia, vorrei sottolineare un aspetto».

Quale?

«La Cgil non ha preclusioni nei confronti di Alessandra Todde. Anzi, siamo convinti che la Sardegna abbia scelto la persona giusta. Detto ciò, siccome la forma è sostanza e ripeto, si è trattato del discorso di enunciazione delle linee programmatiche, quindi non di una seduta di carattere ordinario, l'aver lasciato fuori proprio il sindacato ci ha fatto pensare. Siamo convinti però che non ci sia una volontà ad excludendum, anche perché sarebbe in netta contraddizione con quanto la stessa Todde ha dichiarato in campagna elettorale e con quanto ha voluto riaffermare venerdì».

In sostanza si è scusata per la dimenticanza.

«Sono convinto che, già dalla discussione in Aula sulle dichiarazioni e dalla replica finale della governatrice, ci sarà tempo, modo e spazio per ovviare a questo piccolo incidente di percorso iniziale».

Sarete collaborativi?

«Vogliamo dare il nostro contributo per far sì che il dialogo sociale, mancato negli anni della Giunta Solinas, torni ad essere un elemento che permetta alla Sardegna, tutta insieme, di fare dei passi avanti rispetto alla situazione che la Giunta Todde ha ereditato».

Come si può raggiungere questo obiettivo?

«Basta non lasciar cadere nel dimenticatoio le richieste di incontro inviate dal sindacato. C'è una lettera di Cgil, Cisl e Uil del 22 marzo a cui non è stato dato riscontro».

Basterà un incontro per rimettere le cose a posto?

«Sono sicuro che questo strappo sarà subito recuperato. Posso dire che, da diversi consiglieri regionali di maggioranza, ho ricevuto messaggi personali di comprensione per le motivazioni che ci hanno portato a farci sentire, con una nota, e di preoccupazione per la durezza delle posizioni della Cgil. Spero che possa servire a tutti per correggere il tiro».

