Lo straordinario record di Reginato 

È il 6 novembre 1966, il 34’ del primo tempo di Cagliari-Venezia: sugli spalti comincia a sentirsi qualche battito di mani, che via via si tramuta in una raffica di applausi e poi in un’ovazione all’indirizzo di Adriano Reginato, acclamato a gran voce dai tifosi. Il record di imbattibilità iniziale di Glauco Vanz (il portiere mantovano dche lo deteneva con 574’ - con la maglia del Bologna - dal torneo 1946-47) è battuto e la difesa rossoblù, unica nel torneo, è inviolata da 7 partite consecutive, arriverà a 712’. In quel momento si è già sul 2-0 grazie a una doppietta di Riva che al 7’ insacca con un bolide in diagonale su assist di Nenè e al 26’ riprende di testa una fiondata dello stesso brasiliano sulla traversa.

Nella ripresa il neorecordman Reginato è anche fortunato perché il Venezia fallisce un penalty, alto sulla traversa, con Benitez. Il 3-0 al 66’: ancora un super Nenè crossa da sinistra per Boninsegna che gira in rete. Stesso cliché per il 4-0 al 71’, quando è Greatti a scartare la caramella servitagli dal brasiliano. Il Cagliari conferma il suo momento magico e a parziale attenuante per i lagunari, rimasti in 9, i guai prima e durante il match: viaggio (sono arrivati 2 ore prima della partita), infortuni (Mazzola non è rientrato nel 2’ tempo) e l’espulsione di Dori per fallo su Martiradonna.

