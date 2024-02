Lo strano viavai al Mercato ittico 

La segnalazione era arrivata in Procura lo scorso: sin dalle prime ore del mattino si ripeteva con cadenza quasi giornaliera uno strano viavai di veicoli non autorizzati, alcuni con i contrassegni di enti pubblici o forze dell’ordine, che entravano e uscivano da mercato ittico di viale la Playa. Tanto è bastato per far scattare un’indagine sugli ingressi abusivi e il sospetto che dipendenti di amministrazioni pubbliche, in orario di lavoro, usassero i mezzi delle amministrazioni per andare a fare la spesa in un luogo riservato ai grossisti o ai commercianti.

Per il momento nulla trapela dai corridoi dei pubblici ministeri che stanno lavorando all’inchiesta, ma sembra siano già stati identificati almeno due dipendenti pubblici che, senza titolo, sarebbero entrati più volte all’interno del mercato con l’auto di servizio, uscendo poi con alcune buste o cassette di pescato. L’ipotesi investigativa, nel loro caso, è quella di peculato d’uso per aver sfruttato il veicolo di proprietà dell’Ente per interessi privati, ma anche la truffa, perché in orario di lavoro, si assentavano per andare a fare acquisti.

Ma quello individuato non sarebbe stato l’unico caso. Sino a qualche tempo fa, infatti, stando a quanto accertato dagli investigatori l’andirivieni di veicoli che entravano e uscivano dal piazzale non sarebbe stato casuale. Da circa un anno, però, il Comune avrebbe attuato un giro di vite, impedendo fisicamente l’accesso a chi non ha l’apposito tesserino. Gli unici legittimati ad entrare all’ingrosso del pesce, infatti, sono i pescatori, i commercianti al dettaglio che si riforniscono e gli operatori dei box.

Chiaramente c’è anche un nutrito contingente di appartenenti alle forze dell’ordine e agli enti di controllo che hanno diritto d’accesso per ragioni del proprio ufficio: dagli operatori che si occupano di questioni sanitarie agli agenti o militari che devono accertare il rispetto delle norme amministrative. In questo caso, non potendo chiedere le ragioni dell’accesso, il Comune starebbe pensando di avvisare sistematicamente le amministrazioni di competenza così da tenerle informate su chi entra e chi esce dal mercato.

