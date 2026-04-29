Lo strano furto in chiesa: dubbi e paure 

Un pomeriggio come tanti nell’antica chiesa di San Giorgio Martire a Sestu, in via Repubblica. Il silenzio fatto di pace e serenità. In quel momento non ci sono celebrazioni, forse non c’è nessuno, e se c’è, nessuno nota quanto accade in pochi secondi. Una figura rapida si muove verso l’altare. La mano si avvicina al tabernacolo. Per i credenti quella è la casa di Dio. Afferra le chiavi, e si allontana.

Le stranezze

Ha fatto discutere e suscitato stupore tra i fedeli questa brutta sorpresa, nel pomeriggio di circa due settimane fa. La serratura era antica, è stato necessario sostituirla, e in tanti si chiedono perché rubare delle chiavi che non hanno alcun valore. Un furto senza un movente apparente, un po’ sacrilego. Il parroco, don Sergio Manunza, racconta, con calma quasi celeste: «Sicuramente un brutto gesto, ma appena scoperta la situazione ci siamo attivati per risolvere. Il tabernacolo è antico, così come la serratura. Siamo rimasti senza le chiavi per quasi due settimane. Abbiamo dovuto svolgere un lavoro di precisione, ma ora tutto è tornato alla normalità». Stupore e tante congetture anche tra i frequentatori abituali dell’antica chiesa. «Per fortuna non è stato un grosso disagio, e non abbiamo saltato messe perché hanno usato un tabernacolo provvisorio», racconta il parrocchiano Davide Contu, «ma sicuramente questo furto ha sorpreso tutti, qualcuno si è anche spaventato».

I sospetti

Chi è stato? «Non mi so dare una risposta», continua Contu, «forse uno stupido scherzo di un gruppo di ragazzini, oppure l’azione di un adulto a cui manca qualche rotella». Qualcuno a mezza voce fa l’ipotesi di un furto legato a messe sataniche. Anche se pare che in tali casi si rubano le ostie, e non semplici chiavi. «Penso che qualcuno sia entrato per rubare qualcosa, e ha preso le chiavi, non trovando altro», continua don Sergio. Qualche sospetto in particolare? Il parroco scuote la testa, sorridendo.

I precedenti

A Sestu i furti di oggetti non di grande valore non sono una novità: da una decorazione natalizia sul davanzale di una casa, alle bandiere di PD e Fratelli d’Italia, nelle rispettive sedi. Ma è la prima volta che una misteriosa “mano lesta”, colpisce in un luogo sacro, e tutti sperano che non accada di nuovo. Dentro la chiesa di San Giorgio non ci sono telecamere. Finora veniva lasciata aperta anche di mattina o sera, se il parroco è in casa o nelle vicinanze, ma d’ora in poi è probabile che verrà fatto qualcosa per aumentare la vigilanza e ridurre qualsiasi rischio.

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