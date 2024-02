Lo strano caso di Serramanna: l’ex sindaco la spunta sui due rivali 

Decine di candidati per poche migliaia di elettori. Alcuni paesi del Medio Campidano hanno fatto registrare una concentrazione di aspiranti consiglieri regionali più alta del solito. A Serramanna in particolare, tra gli undici candidati locali in corsa, tre erano quelli al centro dell’attenzione: il sindaco Gabriele Littera nella lista “Vota Sardegna” per Renato Soru, il capogruppo dell’opposizione in Consiglio comunale e capolista del Pd Gigi Piano nel Campo largo della Todde e l’ex primo cittadino Sergio Murgia con Orizzonte Comune, sempre per la candidatura di Todde.

A spuntarla nelle dieci sezioni cittadine è stato proprio Murgia che ha ottenuto 763 preferenze contro le 617 di Piano e le 404 di Littera. Poco dopo le 19, con il risultato ormai certo in tasca, Murgia non nasconde la soddisfazione: «Non vorrei sembrare presuntuoso, però in effetti posso dire di aver doppiato il sindaco in carica e di aver staccato di quasi duecento voti Gigi Piano, proprio colui che insieme ad altri mi fece cadere durante il mio secondo mandato. È una bella rivincita personale che mi fa capire come i miei nove anni da sindaco abbiano lasciato qualcosa di buono».

L’altro strano caso delle Regionali 2024 in questo pezzo di Sardegna gira tutto intorno al castello dei Villasanta, ovvero alla cittadina di Sanluri, dove la squadra che ha sostenuto la candidatura alla presidenza del sanlurese Renato Soru non ha raggiunto quota mille. A fare incetta di voti è stato invece il sindaco in carica Alberto Urpi con la lista “Sardegna al centro 20 Venti” all’interno del centrodestra a sostegno dell’elezione dell’esponente di Fratelli d’Italia Paolo Truzzu.

In particolare, la Coalizione sarda di Soru ha raccolto nelle otto sezioni cittadine 962 preferenze, sono 112 quelle scrutinate a favore del solo candidato presidente. ( m. c. )

