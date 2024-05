Lo strano caso di Flok sulla tomba 

Il primo a capire che la storia triste di un cane avrebbe attirato l’attenzione dei lettori è stato Omero: la morte del vecchio cane Argo, l’unico ad avere riconosciuto subito il suo padrone Ulisse al ritorno dalla guerra di Troia, riesce ancora a far emozionare chiunque abbia la fortuna di leggere l’Odissea. Ma non sarà che chi ha deciso di lanciare sui social la (falsa) storia del cane di Carbonia che resta inconsolabile sulla tomba del suo padrone morto abbia la velleità di percorrere le orme del grande poeta greco?

La storia

Ma se verificare se la storia che si perde nell’antico mito narrato da Omero sia davvero riconducibile a un cane realmente esistito diventa estremamente complicato, a chi vive a Carbonia è dintorni è stato davvero semplice appurare che la storia lanciata, poi aggiustata e poi ritrattata nell’universo dei social, era totalmente inventata: è servita soltanto a rendere famoso un cane che se ne stava serenamente nel suo quartiere, Serbariu e che ha scelto il cimitero come sede per le sue “merende” visto che tante persone gli portano da mangiare quando vanno a visitare le tombe dei parenti defunti. Lo confermano gli operai che ogni giorno lavorano nel cimitero e che quel dolce cagnolone bianco lo conoscono bene. Gli hanno persino dato un nome che lui dimostra di apprezzare: «L’ho chiamato Flok come il cane di un fumetto che mi piaceva tanto – dice Roberto Pinna, uno degli operai – bazzica da queste parti da una decina d’anni, prima apparteneva a un pastore che non c’è più ma, da anni, è stato adottato dagli abitanti dei quartieri vicini, tra Serbariu, Is Toccu e Is Lampis. Ha una grande paura delle persone e questo ci fa pensare che da cucciolo possa aver subito dei maltrattamenti, ma qui gli vogliono bene tutti. Noi gli diamo da mangiare quando si presenta in cimitero ma lui aspetta anche diverse persone che lo conoscono da anni e gli portano bocconcini e snack». Tutte le altre storie che girano sui social sono assolutamente false». Lo conferma anche il suo collega Tiziano Trudu: «Hanno scritto che dorme sulla tomba del suo padrone – dice – niente di più falso anche perché il suo ex padrone morto anni è in un loculo. A volte segue le persone che gli danno il cibo e si accuccia nelle tombe in attesa del pasto».

Il post

Ma come è nata quella che può tranquillamente essere definita una “bufala” bella e buona scritta e condita per attirare il popolo dei social dalla lacrima facile? Non serve essere un esperto del web per scoprirlo. Una signora in visita ai suoi defunti ha visto il cane dormire su una tomba e ha scattato la foto per condividerla su Fb con gli amici. Qualcuno, magari un fan di Hachiko, il cane diventato famoso per la sua grande fedeltà al padrone che ha aspettato sino alla sua morte (la storia è diventata il tema di un film con Richard Gere), ha preso la foto e ha ipotizzato che il cane fosse sulla tomba del suo padrone morto e lo ha scritto su un altro post. Tutti, ovviamente senza verificare, hanno condiviso. Ed ecco che Flok, per qualche giorno, si è ritrovato a fare concorrenza alla fama del cane di Ulisse.

