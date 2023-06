Lo strano caso della Ferrini: vince e non sale 

La festa esplosa sul parquet di Ploaghe è più per la rivincita che per la promozione. Un anno fa Ferrini Delogu Legnami fu eliminata nella semifinale di C Silver dai “cugini” dell’Antonianum nel derby di Quartu. Voglia di riscatto e unità d’intenti l’hanno portata a riscattarsi sul campo, sino alla vittoriosa finale di Ploaghe contro la Torres. Il titolo regionale suggella una stagione trascorsa quasi sempre al comando dai quartesi (20 successi in 24 gare) ma che non porterà nessun avanzamento di categoria. Anzi, potrebbe paradossalmente esserci una (generale) retrocessione. ma la soddisfazione per questo successo resta.

Le parole del coach

Vincere all’esordio da capo allenatore non è cosa da tutti. Il trionfo biancoverde ha assunto dunque connotati ancor più significativi per il giovane tecnico Daniele Cocco, chiamato alla guida della prima squadra all’inizio della stagione: «La squadra ha saputo trovare risorse inaspettate», dice, «il punto di svolta è stato l’infortunio al tendine d’Achille occorso a Matteo Salone in Gara 1 dei quarti di finale contro l’Antonianum. In quel momento la squadra è scattata la scintilla che ci ha permesso di arrivare fino in fondo».

Raggiante (e non potrebbe essere altrimenti) il presidente Alberto Zoncheddu, che ha visto la sua formazione conquistare la terza C Silver negli ultimi 6 anni: «I ragazzi hanno dimostrato grande attaccamento alla società e al progetto di cui fanno parte», afferma, «le difficoltà non sono mancate, dall’assenza di Salone alla squalifica di Fois, passando per gli acciacchi di Pedrazzini. Alla fine però la squadra si è compattata dando anche un bell’esempio a tutti i giovani del vivaio».

Gli scenari futuri

Un rammarico c’è, e neppure di poco conto: la Ferrini è tornata a vincere proprio nell’anno in cui non era in programma alcuna promozione al piano di sopra. “Colpa” di quella riforma Fip che spaventa tanti club, non solo nell’Isola. La prossima Serie C sarà a caratura regionale, ma con i costi di un torneo nazionale. Parametri Nas raddoppiati e tasse gara in aumento potrebbero invitare tanti dirigenti a ripiegare sull’iscrizione in Serie D: «Siamo alla finestra», spiega il numero 1 di via Pessina, «la stessa Fip nazionale non sembra avere le idee del tutto chiare. Allo stato attuale saremmo costretti a pagare molto di più per un torneo che non garantisce alcuno sbocco oltre Tirreno. Al massimo è previsto lo spareggio interregionale con una compagine siciliana. È il caso che tutte le società sarde facciano fronte comune per far valere le loro ragioni».



