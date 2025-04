Lo strano caso del Minotauro distrutto 

Lo hanno ritrovato fra i cespugli nella scarpata dietro il parcheggio di via Porcell. Il Minotauro in ferro di Bruno Meloni è stato rimosso probabilmente durante la notte tra sabato e domenica da via Corte d’Appello, dove era legato a un palo vicino alla basilica di Santa Croce, di fronte a vico III dei Genovesi.

Da circa dieci anni era un segno distintivo della città vecchia, popolare fra residenti e turisti. L’opera è stata ridotta a una carcassa accartocciata, le gambe ripiegate su stesse, così come le corna taurine.

Per questo Meloni, tutor della facoltà di Ingegneria e Architettura e autore di altre opere di street art cariche di significati, pensa che non si tratti di un’azione vandalica: «Rimuoverlo, piegarlo e trasportarlo per circa 500 metri ha richiesto un'intenzione e una fatica alle quali un vandalo, a mio avviso, non si sarebbe sottoposto», commenta. «L’opera pesa circa quaranta chili, nel trasportarla ci si può tagliare e, inoltre, deformarla richiede forza e, probabilmente, l’utilizzo di attrezzi adeguati». La domanda è: chi può aver deciso di eliminarlo? «Non so, ma nei giorni scorsi ci sono state le processioni della Settimana Santa e ricordo di aver sentito il commento di qualche persona che la associava a belzebù».

Meloni, dopo la segnalazione, è andato a recuperare la sua opera e, dopo aver ragionato sull’opportunità di riesporla così («anche un’opera vandalizzata può avere un significato potente») ha deciso di restaurarla.

L’installazione evoca insieme il Modulor di Le Corbusier e il mito di Dedalo, considerato il primo architetto della storia, colui che costruì il Labirinto dove il Minotauro era tenuto prigioniero.

Meloni è noto per le sue installazioni di street art: un altro Minotauro si trova nell’atrio della facoltà di Architettura, in via Corte d’appello. Suoi anche il Cavallo di Troia del Ghetto e i grandi ragni metallici del Giardino sotto le mura. Grande emozione (e non poche discussioni) aveva suscitato, nel 2016, il suo potente Icaro di ferro che spiccava il volo dal Bastione di Santa Croce.

RIPRODUZIONE RISERVATA