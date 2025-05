Lo strano caso dei culurgionis sul Financial Times 

Il piatto principe ogliastrino finisce sul Financial Times. Un articolo dal titolo «The curious case of London’s hyper-regional pasta» . L'autore, Bartolomeo Sala, scrittore italiano che vive a Londra, e si diletta in cucina con il sogno di aprire una sua osteria, in questo articolo mostra tutto il suo stupore nel vedere i culurgionis in molti menù dei più rinomati locali londinesi. Fa riferimento anche ai "testaroli al pesto" della Lunigiana. «Entrambi roba dello «chef diventato antropologo» scrive. Colpito che ricette che «vengono da zone di frontiera meno conosciute come il caso dell'Ogliastra in Sardegna, e sono straordinarie espressioni di tradizioni culinarie iperlocali». Per Sala non è tanto il vedere la pasta fatta a mano, ma la novità è che appaiono sui menù dei ristoranti più cool offerte iper locali che spesso la «maggior parte degli italiani conosce a malapena». «I culurgionis sono ravioli simili a gnocchi che hanno avuto origine in una manciata di paesi di montagna» spiega e si chiede ma «da dove viene effettivamente questa spinta ossessiva per il regionalismo?». Secondo Sala ha che fare con l'attuale economia dell'attenzione, in cui la narrazione che si racconta è importante quanto le merci. Ma ci dice anche qualcosa sul cibo italiano. In meno di un secolo, è passato dalla curiosità esotica al cibo popolare, apprezzato soprattutto per la sua praticità senza fronzoli. «Ma se ci vuole un po' di snobismo per portare nuova stima per questa vasta storia e patrimonio gastronomico, chi siamo noi per protestare?» Conclude ironico. (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA