Lo stop per diciotto mesi a Cagliari legato allo scontro pub-residenti  

Gli avvocati del Ninnos e del Florio, i due locali di piazza San Domenico a Cagliari che non potranno mettere tavolini all’aperto per un anno e mezzo stanno già preparando il ricorso al Tar. Entrambe le attività hanno ricevuto dal Comune la sospensione della concessione del suolo pubblico, dopo due sanzioni ricevute quest’anno perché la musica, dall’interno del locale, avrebbe fatto da sottofondo anche ai clienti seduti all’aperto. Una violazione del regolamento comunale che disciplina la concessione.

I ricorsi in arrivo

L’avvocata Matilde Mura ha già pronto il ricorso per il Ninnos, così come il legali del Florio, Aldo Luchi, Monica Murgia e Jacopo Fiori stanno già lavorando per impugnare la determina del dirigente Alessandro Cossa. «Esistono diverse incongruenze in questa vicenda, a partire dalla progressiva modifica dei titoli concessori rilasciati di anno in anno al fine di aggirare precedenti sentenze dei Tar», chiarisce Luchi, «I verbali della Polizia Municipale contestano la violazione delle norme acustiche nonostante il Florio abbia sempre operato, anche nei giorni delle contestazioni, nel rispetto dei titoli abilitativi da sempre posseduti. In particolare, non hanno mai verificato con strumenti il superamento dei limiti indicati nel regolamento acustico».

La concessione

Il regolamento per la concessione del suolo pubblico prevede che nell’area concessa non possa essere immesso alcun rumore. «Nemmeno questo è stato accertato in modo oggettivo», prosegue il legale, «E i verbali sono stati contestati nel giro di 13 giorni (e poi mai più), prima che il Florio fosse invitato ad adeguarsi all’interpretazione data dal Comune. Peraltro, non è ragionevole che in assenza di una concessione l’esercizio possa diffondere musica, mentre in presenza di una concessione non possa affatto». La difesa segnala che, in due mesi, il Comune abbia irrogato più di 35 sanzioni a esercizi pubblici e che le esigenze lamentele dei residenti dovrebbero essere contemperate a quelle di chi lavora nei quartieri del centro. «Fino a un decennio fa», conclude Luchi, «piazza San Domenico era luogo di spaccio, pericoloso dopo certe ore e Villanova era un quartiere abbandonato, con auto parcheggiate selvaggiamente ovunque. Se si vuole tornare a quella situazione, la strada è quella giusta».

La Cassazione

Il pugno di ferro del Comune nei confronti dei titolari di concessioni sul suolo pubblico sarebbe legato a doppio filo con i rischi per l’Ente, dunque di riflesso per i responsabili di settore, di essere chiamati a risarcire in caso di danni riconosciuti agli abitanti della zona o ai comitati che protestano contro il rumore. A pesare c’è una sentenza della Cassazione (guarda caso depositata proprio nel maggio scorso, quando a Cagliari sono iniziati i controlli) che ha dato ragione a una coppia che aveva citato il Comune di Brescia, che non sarebbe intervenuto sull’intollerabilità delle immissioni provenienti da una strada del centro. Non da un singolo locale, dunque, ma dalla somma del rumore prodotto da tutte le attività assieme, oltre che dal vociferare di tutte le persone che si riunivano nella zona. I privati lamentavano un danno alla salute e al diritto alla vita familiare, cagionato dalle immissioni acustiche. Alla fine la Suprema Corte ha condannato il Comune, anche se per quantificare il danno il procedimento dovrà tornare in Corte d’appello.

Il giro di vite

A Cagliari sono presenti 381 concessioni di suolo pubblico per l’esercizio dell’attività di somministrazione. Di queste 294 sono concentrate in 4 zone: 124 a Stampace, 103 a Marina, 14 a Castello e 53 a Villanova. Il regolamento ammette l’animazione musicale solo all’interno dei locali, con strumenti autorizzati, mentre all’esterno non è mai consentita alcun attività di intrattenimento musicale (salvo per singoli eventi da autorizzare in deroga). I controlli dei primi di maggio (uno il 5 e l’altro l’11) sarebbero arrivati dopo le segnalazioni del 30 aprile da parte dell’associazione “VivereVillanova”, componente del “Gruppo di lavoro per il monitoraggio della cosiddetta malamovida”, costituito presso la Prefettura id Cagliari. Da qui il giro di vite che ha fatto poi scattare le sanzioni.

