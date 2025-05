«Lo stop ai treni? Paura per tempi,  bagni e spazi sul bus» 

«Sono preoccupato e pessimista: e se Arst non dovesse garantire bus adeguati? E se durante il tragitto in strada si accumulassero ritardi e si perdesse la coincidenza a Decimomannu per Cagliari?». Quelli di Michele Cera, universitario 22enne di Carbonia sono alcuni degli interrogativi che i passeggeri di ogni età iniziano a porsi dopo l’annuncio dello stop di un anno e mezzo ai collegamenti ferroviari a partire dal primo luglio per lavori.

Questione di spazi

Da Carbonia e Iglesias si partirà in autobus (in virtù di una convenzione con Arst), si raggiungerà Villamassargia (snodo ferroviario del sud ovest sardo) e si proseguirà sempre in bus sino a Decimomannu: da qui si risalirà in treno sino a Cagliari o alle stazioni desiderate. Ieri alla stazione di Carbonia pendolari o viaggiatori occasionali non facevano mistero di avere delle remore. «Anni fa accadde qualcosa di simile – ricorda Amedeo Pirastu, impiegato in pensione – il treno si fermava a Villamassargia ed è capitato che il bus non fosse sufficiente per tutti i passeggeri o che soprattutto gli anziani non sapessero dove fosse il punto di ritrovo e alcuni durante il viaggio in pullman soffrivano le curve e assumevano le pastiglie per non vomitare». Andrea Deriu, studente di 20 anni, ne fa anche una questione di tempi: «Carbonia-Cagliari in treno si traduce in circa 70 minuti: scendere dal bus a Decimomannu, salire in treno, attendere che tutti si accomodino, aspettare magari la coincidenza, rischia di allungare i tempi: nessuno contesta i lavori, ma era proprio questa la soluzione ideale?». Altri rimarcano la comodità all’interno del treno: «Spazi ampi fra i sedili – commenta Maria Antonietta Pau, pendolare impiegata – ci si può alzare e andare in bagno: tutto questo da Carbonia a Decimo sarà precluso».

«Dove mettiamo le bici?»

La notizia ha creato preoccupazione anche a Iglesias tra coloro che quotidianamente usufruiscono del servizio. Racconta Jessica Saba, pendolare 33enne: «Prima di tutto bisogna considerare le tempistiche di un viaggio che affrontato su quattro ruote saranno dilatate inesorabilmente, i pullman fanno tappa in tutte le stazioni. Inoltre questi stessi mezzi in sostituzione dei treni non sono attrezzati per poter custodire in sicurezza monopattini o biciclette (mezzi di trasporto consentiti nei vagoni) e soprattutto sono privi di scivoli per la salita o la discesa dei disabili. Penso anche all’impossibilità di usufruire dei servizi igienici. Occorre considerare la sproporzione dei servizi pagati con un abbonamento sui binari, magari sottoscritto per 12 mesi, rispetto a quelli prossimi che verranno erogati con l’inizio dei lavori».

L’incontro

I dubbi e le paure vengono esternati anche sulla pagina social “Pendolari d’Iglesias e Carbonia”, dove gli utenti sfogano il loro disappunto e cercano risposte ai tanti dubbi: «In questo momento i pendolari sono frastornati – ammette l’amministratrice Elisabetta Di Lorenzo, trasfertista da Iglesias da oltre 20 anni –. Bisogna però non fasciarsi la testa prima d’averla battuta, perché se è vero che i lavori si protrarranno per diversi mesi, lo è altrettanto il fatto che non sono state ancora definite le modalità su come si ovvierà all’interruzione della linea. Nei prossimi giorni avremo un incontro con il direttore di Trenitalia e successivamente con la Regione, in questi confronti verranno chiarite tutte le dinamiche che interesseranno i pendolari: tempi, costi e coincidenze».

RIPRODUZIONE RISERVATA